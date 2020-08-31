كشفت جوجل النقاب هذا الشهر عن أحدث دخول لها في ساحة الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة مع هاتف Pixel 4a وجاء الإطلاق بعد وصول هاتف آبل iPhone SE الجديد لعام 2020 في أبريل – الجيل الثاني الذي يخلف جهاز iPhone SE الأصلي صغير الحجم والذي ظهر لأول مرة قبل أربع سنوات.

يأتي كل من iPhone SE 2 وهاتف جوجل Pixel 4a مع مزايا رائعة، حيث قدمت كل من آبل وجوجل الكثير من الميزات المتميزة بسعر مناسب للميزانية.

iPhone SE أم Pixel 4a؟ أي منهما أفضل لك؟

الشاشة:

يشمل iPhone SE الجديد على شاشة مقاس 4.7 بوصة، مما يجعله بحجم (iPhone 8)، كما عادت الحواف التي كانت مألوفة أعلى وأسفل الشاشة مع الجيل الثاني من الهاتف، كما يشمل على شاشة (Retina LCD) من آبل التي تأتي بدقة تبلغ 1،334 × 750.

بينما يوفر Pixel 4a شاشة أكبر بنسبة 23 في المئة فهو يأتي مع شاشة مقاس 5.8 بوصة بدقة 2340 × 1،080. بالإضافة إلى ذلك، يوفر تقنية عرض (OLED) نابضة بالحياة.

المعالج وذاكرة الوصول العشوائية:

بالنسبة للهواتف في هذه المقارنة، تختلف جوجل وآبل في فلسفتهما حول وحدة المعالجة المركزية، حيث تختار جوجل شريحة أقل من تلك الموجودة في أجهزة بيكسل المتميزة، بينما تستخدم آبل معالج (A13 Bionic) المستخدم في هواتف آيفون 11.

تواصل آبل القول إن شريحة (A13 Bionic) أسرع شريحة في هاتف ذكي، حيث تشمل وحدة المعالجة المركزية سداسية النواة في (A13 Bionic) على نواتين عاليتي الأداء توفران وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة تصل إلى 20 في المئة مقارنةً بشريحة (A12 Bionic)، إلى جانب أربعة نوى منخفضة الطاقة تتميز بكفاءة طاقة محسّنة بنسبة تصل إلى 40 في المئة مقارنةً بـ (A12).

على النقيض من ذلك، فإن Pixel 4a مدعوم بمعالج كوالكوم متوسط ​​المدى – ثماني النواة (Snapdragon 730G)، حيث يمكن للمستخدمين توقع أداء أفضل من iPhone SE مقارنة مع Pixel 4a، بناءً على الاختبارات المعيارية التي تظهر أن (A13 Bionic) تفوقت حتى على شرائح كوالكوم الأعلى من (Snapdragon 730G)، ومع ذلك، فإن Pixel 4a يعوض عن طريق تضمين 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية مقارنة مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية في هاتف آبل.

الكاميرا:

تتفاخر آبل بأن الكاميرا الخلفية في هاتفها هي أفضل نظام كاميرا فردية على الإطلاق في هواتف آيفون، حيث تأتي بدقة 12 ميجابكسل وتشمل الإمكانات الرئيسية التحكم في العمق والوضع الرأسي وستة تأثيرات لإضاءة البورتريه.

بينما يأتي هاتف جوجل مزودًا بالعديد من المزايا، مثل الوضع الرأسي والوضع الليلي مع التصوير الفلكي واللقطة العليا، التي تلتقط العديد من الصور وتوصي بأفضلها، كما توفر الكاميرا الخلفية المفردة للهاتف 12.2 ميجابكسل.

عمر البطارية والتخزين:

لم تقدم جوجل تقديرًا لعمر بطارية هاتفها، على الرغم من أن الجهاز مزود ببطارية تبلغ 3140 مللي أمبير في الساعة، وهذا يعني أن سعة البطارية أكبر بنحو 5 في المئة من (Pixel 3a)، والتي وصفتها جوجل بأنها توفر ما يصل إلى 30 ساعة من عمر البطارية.

أما بالنسبة إلى هاتف آبل، فتقول شركة إن عمر البطارية هو نفسه تقريبًا، كما هو الحال في آيفون 8، حيث توفر ما يصل إلى 13 ساعة من تشغيل الفيديو. ويوفر كل من iPhone SE وهاتف Pixel 4a إمكانات الشحن السريع.

بالنسبة للتخزين، يأتي هاتف iPhone SE الجديد مع 64 جيجابايت و128 جيجابايت و256 جيجابايت. بينما يحوي هاتف Pixel 4a على طراز واحد فقط من حيث التخزين الداخلي، فهو يأتي مع 128 جيجابايت.