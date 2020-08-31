Huawei Watch Fit تأتي بشاشة مستطيلة

أعلنت شركة هواوي عن (Huawei Watch Fit)، وهي أحدث ساعة ذكية من الشركة الصينية تأتي مع شاشة كبيرة مستطيلة الشكل وتعد بعمر بطارية طويل مع الكثير من الميزات.

وتعمل هواوي على دفع الأجهزة القابلة للارتداء مع عمر بطارية مثير للإعجاب – وقد رأينا ساعات رياضية مثل (Watch GT 2) أو أساور بسيطة بوظائف أساسية مثل (Band 4).

وتحتوي الساعة على شاشة من نوع (AMOLED) بقياس 1.64 إنشًا وبدقة عالية الوضوح 456×280 بكسل مع حواف منحنية قليلاً من جميع الجوانب.

وتوفر الشاشة تجربة مشاهدة فائقة الوضوح بزاوية رؤية واسعة، فيما يوفر ضبط السطوع التلقائي إمكانية رؤية أفضل في ضوء الشمس، في حين تتيح لك واجهات الساعة الست المضاءة دومًا إمكانية التعبير عن أسلوبك الشخصي ومزاجك في أي يوم.

وصنعت الشركة الساعة من ألياف البوليمر المتينة، أي البلاستيك، ويوجد زر واحد على الجانب، وتأتي بثلاثة ألوان، ويمكن مطابقتها مع أربعة أحزمة مختلفة، كلها مصنوعة من السيليكون.

وتعمل الساعة بنظام التشغيل (Lite OS) الخاص بشركة هواوي، ولا تذكر ورقة المواصفات الرسمية شيئًا عن مجموعة الشرائح، لكن من المرجح أن تكون شريحة (Kirin A1) بالداخل.

وتوجد جميع الميزات التي يتوقعها المرء من ساعة ذكية، من ضمنها وجوه الساعة القابلة للتخصيص، والكشف الذكي عما يحدث بالضبط، ومستشعر (GPS) مدمج، ومقياس (SpO2)، ومستشعر معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة.

وهناك أيضًا مقاطع فيديو تدريبية لما يصل إلى 12 تمرينًا مختلفًا سريعًا، و 96 وضعًا للتمرين تشمل 11 وضعًا رياضيًا احترافيًا، مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات، بالإضافة إلى 85 وضعًا مخصصًا للتمرين.

وتراقب (Huawei Watch Fit) أيضًا أوقات النوم، وتوفر تمارين تخفيف التوتر، وتعرض جميع الإخطارات من الهاتف الذكي، وتتحكم في الموسيقى والكاميرا عن بُعد.

ويمكن تخصيص الوظائف المهمة على واجهة الساعة بسهولة، كما أن أكثر الوظائف التي تهتم بها مثل الطقس، ومعدل ضربات القلب، وسرعة الخطوات، وعمر البطارية وغيرها كلها مجانية، ويمكنك الاختيار من بينها بسهولة، كما يمكنك ضبطها في الموضع المناسب لك وفقًا لعاداتك في العرض.

ويمكنك أيضًا استخدام تطبيق (Huawei Health) لتتبع لياقتك المسجلة من (Huawei Watch Fit) مباشرة على هاتفك الذكي.

وعند الحديث عن عمر البطارية، فإن هواوي تعد بما يصل إلى 10 أيام مع الاستخدام المعتاد و 7 أيام مع الاستخدام الكثيف.

ويؤدي استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) باستمرار إلى استنزاف البطارية خلال 12 ساعة، وهو أمر جيد حتى بالنسبة للرياضيين الأكثر ميلاً إلى المغامرة.

وعلى غرار (Apple Watch)، تسجل (Huawei Watch Fit) الخطوات اليومية وساعات النشاط وفترات الأنشطة ذات الكثافة المتوسطة إلى العالية.

وتعتمد الساعة أيضًا على تقنية (Huawei TruSeen 4.0) لمراقبة معدل ضربات القلب وتزويدك بمراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الساعة قادرة على تتبع مستويات تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وهناك أيضًا تقنية تتبع النوم (Huawei TruSleep 2.0) لتحليل جودة النوم في الوقت الفعلي.

ويتم تقديم الساعة بألوان الأسود (Graphite Black) والوردي (Sakura Pink) والأخضر (Mint Green)، وهناك حزام إضافي واحد باللون البرتقالي (Cantaloupe Orange).

وتتاح الساعة حاليًا عبر موقع هواوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقال: إن الشركة ستكشف عن الأسعار يوم الخميس 3 سبتمبر.