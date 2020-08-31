4 نصائح لكتابة بيان صحفي ديناميكي يجذب القُرّاء

لقد أطلقت للتو تطبيق جوال جديد، وحصلت شركتك الناشئة على جولة أولية من التمويل، كما فازت الشركة بجائزة الصناعة المرموقة، وحان الوقت الآن للترويج لتحديثات شركتك عن طريق بيان صحفي قوي.

تمثل كل واحدة من هذه الإنجازات بعض الفرص التي قد تمتلكها مؤسستك لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية ورؤية شركتك، ولكن صياغة بيان صحفي مقنع وغني بالمعلومات ليس دائمًا بالسهولة التي يبدو عليها،

4 نصائح لكتابة بيان صحفي قوي:

ركز على هدفك:

يجب أن تسأل نفسك:

ما هو هدفي من إصدار بيان صحفي؟

حدد هدفًا واحدًا ثم نظم البيان بطريقة تجذب تركيز القارئ نحو هدفك.

ماذا تريد أن يعرف الناس من البيان؟

سواء كان الأمر يتعلق بإطلاق منتج أو خدمة جديدة أو الإعلان عن تعيين جديد أو التعبير عن التقدير لتلقي جائزة، يجب أن يكون هدفك شيئًا يرغب القراء في التعرف عليه والاستمتاع بقراءته.

أنشئ عنوانًا جذابًا:

يقضي الصحفيون عادة حوالي نصف ثانية في قراءة عنوان بيانك الصحفي، وإذا كان الأمر يلفت الانتباه، فسيقضون بعد ذلك من 5 إلى 10 ثوانٍ أخرى في مسح بقية الإصدار الخاص بك، وإذا كانت لديك الكلمات الرئيسية أو التعابير الصحيحة، فقد ينظرون إلى بيانك كمقال محتمل. وبصرف النظر عن الصحفيين، في المتوسط ​، سيقرأ 8 من كل 10 أشخاص العنوان الرئيسي، لكن 2 فقط من كل 10 أشخاص سيقرؤون بقية المحتوى، لذلك من الأهمية إنشاء عنوان جذاب يجعل الناس يرغبون في قراءة الإصدار الكامل.

بعد إنشاء العنوان الذي يلفت الانتباه، يجب أن تمنح الجملة الأولى القارئ كل ما يحتاج إلى معرفته حول من وماذا ومتى وأين ولماذا، لذلك فكر في بقية البيان على أنها معلومات إضافية تدعم العنوان الرئيسي والجملة الافتتاحية.

أضف صورة أو مخطط معلومات أو فيديو:

الصور والوسائط تجعل المحتوى أكثر إقناعًا، ووفقًا لموقع (Business Wire)، أظهرت بياناتهم الصحفية التفاعلية مشاركة أعلى بنسبة 50 في المئة من أي بيان صحفي تقليدي غير تفاعلي، وهذا يعكس أن إضافة عناصر تفاعلية إلى بياناتك الصحفية يمكن أن تزيد من المشاركة بين القراء.

لن تجعل الصور وعناصر الوسائط الأخرى المحتوى أكثر إقناعًا فحسب، بل إن استخدام الصور الجذابة ينتج عنه مشاهدات أكثر بنسبة 94 في المئة من المحتوى الذي لا يحتوي عليه، لذلك كن استراتيجيًا في اختيار العناصر المرئية لبيانك الصحفي.

شارك البيان على وسائل التواصل:

لقد كتبت بيان صحفي قوي بهدف أن يقرأه الناس، لذا تأكد من أنك تستغل كل فرصة لنشره أمامهم، حيث يمكن أن تساعد المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا في تحسين محرك البحث (SEO)، حيث تولي محركات البحث اهتمامًا وثيقًا للتفاعل الاجتماعي المحيط بالمحتوى. وإذا كان المحتوى يمكن أن يولد الكثير من النشاط على وسائل التواصل فإن ذلك سيعزز نتائج محرك البحث ويساهم في النهاية في ظهور رسائل شركتك على الإنترنت.