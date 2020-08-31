هل جهاز ماك لديك بحاجة إلى المزيد من الذاكرة؟

لم يمض وقت طويل عندما كان استبدال ذاكرة الوصول العشوائية على جهاز ماك عملية سهلة نسبيًا، لكن آبل الآن تجعل من المستحيل تقريبًا تحديث الأجزاء الداخلية في العديد من طرازات أجهزة الحاسب الخاصة بها، ومع ذلك، في الوقت نفسه، من السهل – أكثر من أي وقت مضى – معرفة ما إذا كان جهاز ماك يعاني من مشكلة في الذاكرة، وماذا تفعل حيال ذلك؟

أوضح علامة على حدوث شيء ما في ذاكرة الحاسب هو أنه يعمل بشكل أبطأ من ذي قبل، ومع زيادة استخدام الموارد، يضطر جهاز الحاسب إلى استخدام البعض من القرص الثابت كذاكرة، حيث يؤدي ذلك إلى فقدان الحاسب سرعته.

لمعرفة مقدار ذاكرة جهاز ماك المستخدمة، اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق (Finder).

اختر (Go) ثم (Utilities) من شريط الأدوات.

حدد تطبيق مراقب النشاط.

تحقق من شاشة ذاكرة النظام في الجزء السفلي من التطبيق ضمن علامة التبويب الذاكرة.

على الشاشة، انتبه إلى الرسم البياني لضغط الذاكرة في أسفل اليسار.

عندما يكون اللون الأحمر، فأنت بحاجة إلى المزيد من ذاكرة ماك نظرًا لأن أداؤك يتأثر.

يعني اللون الأخضر المتسق على الرسم البياني أن الأشياء تعمل حسب الحاجة.

أما اللون الأصفر يشير إلى أنه قد يكون هناك خطأ ما، ولكن تحقق مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

إذا رأيت اللون الأحمر على ضغط الذاكرة، فانظر إلى عمود الذاكرة في الرسم البياني، حيث سترى العمليات التي تستهلك أكبر قدر من الذاكرة، واستخدم هذه المعلومات لتحديد ما إذا كان تطبيق واحد أو أكثر من تطبيقاتك يقوم باستهلاك الذاكرة بشكل كبير، لكن ضع في اعتبارك أنه يجب عليك الخروج من التطبيق ومعرفة ما إذا كانت مشكلة الذاكرة الكلية ستختفي، فإذا لاحظت تجربة حاسب أسرع بدون تشغيل التطبيق فهذه هي مشكلتك.

لذلك ستحتاج إلى تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى تثبيت التطبيق من الآن فصاعدًا، وربما يمكنك الاستغناء عن هذا التطبيق أو جميع التطبيقات التي تستهلك الذاكرة، ويجب عليك أيضًا معرفة ما إذا كان هناك تحديث متوفر للتطبيق قد يحل المشكلة.

حلول أخرى ممكنة:

إذا لم يؤد إيقاف تطبيق أو إلغاء تثبيته إلى حل مشكلات ذاكرة حاسب ماك فهناك خطوات أخرى يمكنك اتخاذها، بما في ذلك:

أعد تشغيل جهاز حاسب ماك فهذه الخطوة البسيطة تعمل في بعض الأحيان.

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من (macOS).

قم بإزالة الفوضى من سطح المكتب.

أغلق علامات تبويب متصفح الويب غير المستخدمة.

تحقق من مساحة القرص الصلب المتوفرة لديك، فإذا كان هذا منخفضًا، فقد تكون هذه هي المشكلة المركزية.

انظر إلى طابعتك، هل هناك مهمة طباعة مفتوحة؟

أجهزة ماك القابلة للترقية مع خيارات ذاكرة التوصيل العشوائية:

فيما يلي أجهزة ماك الحالية التي توفر ذاكرة وصول عشوائية قابلة للترقية بواسطة المستخدم: