نتفليكس تحصل على تصميم جديد.. إليك أبرز سماته

نمت منصة نتفليكس لتصبح واحدة من أكبر منصات الترفيه في العالم، وشهدت الكثير من التغييرات الكبيرة منذ إطلاقها حتى الآن، وربما لم يكن العديد من أكبر المعجبين بالمنصة يعلمون أن نتفليكس بدأت كخدمة تأجير (DVD) عبر البريد.

وشهد انتقال الشركة من خدمة تأجير (DVD) عبر البريد إلى أن أصبحت اليوم عملاقة البث عبر الإنترنت الكثير من التقلبات والانعطافات على طول الطريق، لكن التغيير الأكبر ظهر في عام 2013 عندما بدأت نتفليكس في إنتاج وإصدار المحتوى الأصلي الخاص بها، وفي هذه الأيام، من الواضح أن إنتاجات المنصة الأصلية هي أكبر عامل جذب للخدمة.

أعلنت نتفليكس للتو عن قائمة إصدارات سبتمبر 2020، وستجد 62 فيلمًا جديدًا وعروضًا خاصة للشهر المقبل، وإذا كنت تميل إلى مشاهدة أفلام نتفليكس والعروض المفضلة لديك على موقع الشركة على الويب بدلاً من تطبيق التلفاز الذكي أو تطبيق الهاتف المحمول، فستلاحظ شيئًا مختلفًا في الأيام والأسابيع القادمة، حيث حصلت المنصة للتو على إعادة تصميم كبيرة إلى حد ما نعتقد أنها ستنال إعجاب المستخدمين.

قد يكون لدى العديد من الأشخاص الذين يقرؤون هذا المقال الوصول إلى التصميم الجديد الذي بدأ طرحه في وقت سابق من هذا الشهر، وإذا كنت ترغب في مشاهدته بنفسك، فما عليك سوى التوجه إلى الصفحة الرئيسية للمنصة على جهازك الحاسب، ومع ذلك، لم ير الكثير من الناس التغييرات، خاصة في الأسواق الدولية خارج الولايات المتحدة.

تتعلق أكبر التغييرات بطريقة عرض صفحات المحتوى، حيث لم يعد المحتوى يُعرض على صفحته الخاصة بعد الآن، وبدلاً من ذلك، تظهر الأفلام والعروض التلفزيونية في تراكب أعلى مخططك الزمني الرئيسي.

في التصميم القديم للمنصة، سيؤدي النقر فوق صورة مصغرة على شاشة التصفح الرئيسية أو قائمتك أو صفحة النوع إلى تشغيل رسم متحرك منسدل يعرض صورة مصغرة أكبر وبعض المعلومات الأساسية، كما سيؤدي النقر فوق العنوان بعد ذلك إلى فتح الصفحة الرئيسية للفيلم أو العرض، والنقر فوق الصورة المصغرة سيؤدي إلى تشغيل العنوان.

باستخدام التصميم الجديد، يؤدي النقر فوق الصورة المصغرة إلى فتح التراكب الذي تراه في الصورة أعلاه، حيث يمكنك تشغيل العنوان وتقييمه وإضافته أو إزالته من قائمتك، وإذا كنت تشاهد مسلسلًا فيمكنك التمرير للأسفل وسترى جميع الحلقات.

قم بالتمرير أكثر قليلاً وستصل إلى قسم جديد رائع يعرض عناوين مماثلة، وإذا كنت تشاهد عرضًا أو فيلمًا تستمتع به، فإن هذا القسم الجديد يعد طريقة رائعة لاكتشاف محتوى مشابه ربما فاتك.

كما يمكنك التمرير لأسفل حيث ستجد القسمين النهائيين، الأول يحوي مجموعة من المحتوى مثل المقاطع الدعائية والميزات الخاصة والمزيد يمكنك النقر عليها لمشاهدتها. والثاني ستجد فيه كل المعلومات التي تحتاجها حول الفيلم أو العرض، مثل الحالة ومعلومات النوع وتقييمات النضج والمزيد.