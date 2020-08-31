لينوفو تعلن عن حاسوب الألعاب المميز Legion Slim 7i

أعلنت شركة لينوفو اليوم الاثنين عن حاسوب الألعاب المحمول الجديد (ليجين سليم 7آي) Legion Slim 7i، وذلك إلى جانب حواسيب محمولة ولوحية أخرى، مثل حواسيب سلسلة (يوجا 9) Yoga 9 الجديدة.

وقالت عملاقة التقنية الصينية: إن (ليجين سليم 7آي) يمتاز بأنه أخف حواسيب الألعاب مع بطاقة الرسومات (جيفورس آر تي إكس) GeForce RTX وبقياس 15 بوصة في العالم، وهو يحتوي الجيل العاشر من معالجات إنتل Intel Core i9.

ويحتوي الحاسوب – المتوفر باللون الرمادي الداكن والمصنوع من الألومنيوم المخصص لصناعات الفضاء لقوته وخفة وزنه الفائقة – بطاقة الرسوميات NVIDIA GeForce RTX 2060 مع تصميم Max-Q. وهو يدعم تقنية Advanced Optimus التي توفر للمستخدمين إمكانية إدارة رسومات النظام عن طريق التبديل بصورة حدسية ذهابًا وإيابًا من شريحة الرسومات المدمجة حين إنجاز أحمال العمل الخفيفة، وبطاقة الرسومات المنفصلة لإطالة عمر البطارية.

ويدعم الحاسوب تقنية Max-Q Dynamic Boost التي تتيح تلقائيًا موازنة طاقة وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية في الوقت الفعلي، الأمر الذي يسمح للنظام بنقل الطاقة ديناميكيًا من وحدة المعالجة المركزية إلى وحدة معالجة الرسومات أثناء الأنشطة الشاقة، مثل: الألعاب.

ويدعم الجهاز تقنية DLSS 2.0 – وتعني التعلم العميق لأخذ العينات الفائقة – التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز معدلات الإطارات بما يصل إلى ضعف سرعة الصورة الأصلية، مع الاحتفاظ بصورة أكثر وضوحًا بنصف وحدات البكسل حين تمكين ميزة (تتبع الأشعة).

وعلى عكس حواسيب الألعاب الأخرى، فإن (ليجين سليم 7آي) يمتاز بخفة وزنه وبنحافته، إذ لا تتجاوز سماكته 17.9 ملم، ووزنه 1.86 كيلوجرام، وذلك مع بطارية باستطاعة 71 واطًا/ الساعة تكفي للعمل لمدة 7.75 ساعات.

ويقدم الحاسوب حساسًا لبصمات الأصابع في زر الطاقة، و(غالق الخصوصية) Privacy Shutter الذي يسمح بإغلاق كاميرا الويب. ويقدم الحاسوب ذاكرة تخزين داخلية من نوع M.2 NVMe PCIe SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، وما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) من نوع 3200 MHz DDR4.

ويقدم (ليجين سليم 7آي) الجديد من لينوفو شاشة بقياس 15.6 بوصة، مع ما يصل إلى دقة 4K IPS VESA DisplayHDR 400 ومعدل تحديث 60 هرتزًا، ومعدل سطوع قدره 600 شمعة. وهناك خيار بدقة FHD، مع معدل تحديث أعلى قدره 144 هرتزًا.

وقالت لينوفو: إن حاسوب الألعاب سيتوفر بسعر يبدأ من 1,550 دولارًا أميركيًا اعتبارًا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.