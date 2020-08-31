لينوفو تعلن عن المنبه الذكي Smart Clock Essential

أعلنت شركة لينوفو اليوم الاثنين عن منبه جديد يعمل بمساعد جوجل الرقمي Google Assistant، وهو: (سمارت كلوك إسنشيال) Smart Clock Essential الذي يُعد تحديثًا للساعة الذكية (لينوفو سمارت كلوك) Lenovo Smart Clock التي أطلقتها الشركة العام الماضي.

وقالت الشركة الصينية في بيان: إن المنتج الجديد هو ساعة ذكية رقمية متصلة بالإنترنت مصممة لكل غرفة في المنزل. وأضافت: “بناءً على Lenovo Smart Clock الموجهة لغرفة النوم، توفر Lenovo Smart Clock Essential الراحة ذاتها بدون استخدام اليدين وتوفير الوقت لبقية المنزل، مما يوفر دعمًا صوتيًا كاملاً مع مساعد جوجل”.

ويقدم المنبه شاشة LED تعرض معلومات الوقت الفعلي، كما يمتاز بوجود حساس للإضافة المحيطة يُعدل سطوع الشاشة لتناسب البيئة المحيطة. ويأتي الجهاز مع أزرار فعلية لضبط المنبه، فضلًا عن إمكانية ضبطه صوتيًا.

ويمتاز المنبه أيضًا بأنه يقدم ضوءًا مدمجًا للاستخدام أثناء الليل. وهناك أيضًا منفذ USB يسمح للمستخدم بشحن الأجهزة الذكية الأخرى ليلًا. ويمكن للجهاز التحكم بأكثر من 40,000 من أجهزة المنزل الذكية من أكثر من 5,000 علامة تجارية.

وتعتزم لينوفو طرح الجهاز الجديد بسعر يبدأ من 49.99 دولارًا أميركيًا اعتبارًا من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وإلى جانب Lenovo Smart Clock Essential، أعلنت لينوفو اليوم أيضًا عن حواسيب محمولة ولوحية، ومنها حواسيب سلسلة (يوجا 9) Yoga 9، بالإضافة إلى حاسوب الألعاب المميز (ليجين سليم 7آي) Legion Slim 7i.