لينوفو تطلق سلسلتها الجديدة من الحواسيب المحمولة Yoga 9

أعلنت شركة لينوفو اليوم الاثنين عن سلسلة جديدة من الحواسيب المحمولة، وهي سلسلة (يوجا 9) Yoga 9 التي تشمل حاسوبين، هما: (يوجا 9آي) Yoga 9i القابل للتحول، و(يوجا سليم 9آي) Yoga Slim 9i.

ويأتي حاسوب (يوجا 9آي) بقياسين هما: 14 بوصة، و15 بوصة. أما حاسوب (يوجا سليم 9آي)، فهو يمتاز بأنه أحد أنحف حواسيب لينوفو المحمولة وأخفها وزنًا، إذ يأتي بسماكة 13.5 ملم، ويزن 1.26 كيلوجرام مع أن هيكله مصنوع من الألمنيوم. ويأتي غطاء الشاشة للحاسوب مغطًى بالجلد ليكون الأول من حواسيب لينوفو الاستهلاكية.

وتشتمل جميع الطرازات المغطاة بالجلد على مسند زجاجي لليد يمتد من الحافة إلى الحافة، مع لوحة لمس مغطاة تحتها وهي توفر استجابة لمسية لإعادة إنتاج شعور النقرة. وتقول لينوفو: إن هناك طلاء مقاوم لبصمات الأصابع لمنع اللطخات.

ويحتوي حاسوب (يوجا 9آي) بقياس 14 بوصة، وحاسوب (يوجا سليم 9آي) الجيل القادم Tiger Lake من معالجات إنتل، ومنفذ (ثندربولت 4) Thunderbolt 4 الجديد، الذي تقول لينوفو: إنه سيوفر للمستخدمين سرعات نقل فائقة.

ويحتوي حاسوب (يوجا 9آي) بقياس 15 بوصة – الذي يأتي بوزن أكبر قدره 2 كيلوجرام – معالجًا من الجيل العاشر من معالجات إنتل. بالإضافة إلى منفذين من نوع Thunderbolt 3، وبطاقة رسوميات منفصلة من نوع (إنفيديا جيفورس جي تي إكس 1650 تي) Nvidia GeForce GTX 1650 Ti مع تصميم Max-Q.

ويحتوي حاسوبا (يوجا 9آي) مكبر صوت دوارًا مدمجًا في المفصل، وهي ميزة توفر للمستخدم صوتًا أفضل بكثير من العديد من أجهزة الحاسوب المحمولة الأخرى في فئتها. ويأتي كلاهما أيضًا مزودًا بقلم إلكتروني، يمكن وضعه داخل الحاسوب عند عدم الاستخدام.

ويتمتع حاسوب (يوجا سليم 9آي) بميزات خاصة به، إذ تضبط لوحة المفاتيح الخاصة به، التي تُسمى Smart Sense Keyboard، الإضاءة الخلفية تلقائيًا بناءً على ظروف الإضاءة المحيطة. ويمكن للمستخدم الضغط على مفتاح مادي على جانب الجهاز لفصل كاميرا الويب.

وقالت لينوفو إن حاسوبي (يوجا 9آي) الجديدين سيكونان متاحين للشراء اعتبارًا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم. ويبدأ سعر طراز 14 بوصة من (يوجا 9آي) من 1,399 دولارًا أميركيًا للنسخة المعدنية، وبسعر 1,699 دولارًا للنسخة الجلدية. في حين سيتوفر طراز 15 بوصة بسعر يبدأ من 1,799 دولارًا. أما حاسوب (يوجا سليم 9آي) فسيتوفر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بسعر يبدأ من 1,599 دولارًا.