كيفية مشاهدة أعمال نتفليكس الأصلية مجانًا بدون اشتراك

تقدم منصة نتفليكس الآن وصولاً مجانيًا إلى بعض من أفضل البرامج التلفزيونية والأفلام لفترة محدودة، حيث إن هذه الخطوة جزء من حملة ترويجية لجذب مشتركين جدد.

تتضمن برامج وأفلام نتفليكس التلفزيونية المجانية المتوفرة للمعاينة بدون اشتراك عناوين شهيرة مثل: (Strangers Things) و(Bird Box) و(Grace and Frankie) و(Murder Mystery) و(Two Popes) وغيرها الكثير، حيث ستتمكن من مشاهدة الأفلام بالكامل مع عرض الوصول المجاني إلى منصة نتفليكس ولكن الحلقة الأولى فقط هي المتاحة للعروض التلفزيونية.

وفيما يتعلق بالأجهزة، يتوفر الوصول المجاني إلى منصة نتفليكس على أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام ويندوز وماك، بالإضافة إلى متصفح أندرويد، وللأسف لن تتمكن من مشاهدة البرامج والأفلام المجانية من جهاز يعمل بنظام (iOS) أو المتصفح على أجهزة التلفاز الذكية.

يمكنك التوجه إلى هذا الرابط لبدء مشاهدة محتوى نتفليكس المحدود بشكل مجاني من أي مكان في العالم، ولن تضطر إلى التسجيل في المنصة، فقط اضغط على زر التشغيل لبدء المشاهدة.

الجدير بالذكر أن منصة نتفليكس أعلنت للتو عن قائمة إصدارات سبتمبر 2020، وستجد 62 فيلمًا جديدًا وعروضًا خاصة للشهر المقبل، وإذا كنت تميل إلى مشاهدة أفلام نتفليكس والعروض المفضلة لديك على موقع الشركة على الويب بدلاً من تطبيق التلفاز الذكي أو تطبيق الهاتف المحمول، فستلاحظ شيئًا مختلفًا في الأيام والأسابيع القادمة، حيث حصلت المنصة للتو على إعادة تصميم كبيرة إلى حد ما نعتقد أنها ستنال إعجاب المستخدمين.

تتعلق أكبر التغييرات بطريقة عرض صفحات المحتوى، حيث لم يعد المحتوى يُعرض على صفحته الخاصة بعد الآن، وبدلاً من ذلك، تظهر الأفلام والعروض التلفزيونية في تراكب أعلى مخططك الزمني الرئيسي. في التصميم القديم للمنصة، سيؤدي النقر فوق صورة مصغرة على شاشة التصفح الرئيسية أو قائمتك أو صفحة النوع إلى تشغيل رسم متحرك منسدل يعرض صورة مصغرة أكبر وبعض المعلومات الأساسية، كما سيؤدي النقر فوق العنوان بعد ذلك إلى فتح الصفحة الرئيسية للفيلم أو العرض، والنقر فوق الصورة المصغرة سيؤدي إلى تشغيل العنوان.

باستخدام التصميم الجديد، يؤدي النقر فوق الصورة المصغرة إلى فتح التراكب الذي تراه في الصورة أعلاه، حيث يمكنك تشغيل العنوان وتقييمه وإضافته أو إزالته من قائمتك، وإذا كنت تشاهد مسلسلًا فيمكنك التمرير للأسفل وسترى جميع الحلقات.