كيفية العثور على معلومات ترخيص الصور في جوجل

تعد صور جوجل مكانًا رائعًا للعثور على الإلهام المرئي وصفحات الويب المفيدة للمساعدة في تحويل أفكارك إلى حقيقة، وفي بعض الأحيان يتطلب إحياء أفكارك العثور على صورة يمكنك استخدامها، على سبيل المثال، عندما تتطلع إلى توصيل رسالة أو تزيين مساحة أو القيام بشيء إبداعي على الويب.

ولكن مع وجود عدد لا حصر له من الصور في محرك بحث جوجل فإن العثور على الصورة المناسبة لاستخدامها ومعرفة كيفية استخدام تلك الصورة بشكل مسؤول ليس دائمًا مهمة بسيطة.

بعد التعاون الوثيق مع منشئي الصور وموفريها وجمعيات المحتوى الرقمي، شركة جوجل بصدد إطلاق العديد من الميزات الجديدة على صور جوجل لتلبية هذه الحاجة، حيث ستجعل هذه الميزات العثور على الصورة المناسبة للاستخدام أسهل من ذي قبل، بالإضافة إلى إرشادات حول كيفية ترخيص الصورة لعملك أو مشروعك الشخصي.

ستجعل جوجل من السهل العثور على الصور المرخصة، وبالنسبة إلى النتائج التي قدم فيها الناشر أو منشئ الصور معلومات الترخيص، ستعرض شركة جوجل شارة (مرخصة) على الصورة، عند تحديد صورة لعرضها، كما ستعرض رابطًا إلى تفاصيل ترخيص الصورة، وإذا قدمها الناشر، فستجد أيضًا رابطًا إلى حيث يمكنك شراء الصورة أو ترخيصها.

يمكنك أيضًا تصفية النتائج لإرجاع تلك الصور التي تتضمن معلومات الترخيص فقط، حيث يمكنك الآن تحديد إما الصور التي لها تراخيص المشاع الإبداعي، أو تلك التي لها تراخيص تجارية أو تراخيص أخرى، في القائمة المنسدلة في حقوق الاستخدام في صور جوجل، وبالنسبة لأي نوع من أنواع التراخيص، يمكنك معرفة كيفية الحصول على ترخيص للصورة بالنقر فوق ارتباط تفاصيل الترخيص المقدم.

تعد هذه التحديثات جزءًا من التغييرات التي تجريها شركة جوجل على صورها في السنوات الأخيرة لتوضيح هوية صاحب الصورة أو منشئها، وبالإضافة إلى معلومات الترخيص، يمكنك أيضًا الاطلاع على المعلومات المتعلقة بملكية الصور وحقوق الطبع والنشر والمنشئ عند تحديد صورة لعرضها وإتاحتها بواسطة الناشر.

يمكن لمنشئي الصور ومرخصيها وناشريها معرفة المزيد حول هذه الميزات، بما في ذلك خطوات التنفيذ وإبرازات الناشرين المشاركين، على مدونة مشرفي المواقع الخاصة بجوجل.