صفقة “تيك توك” المنتظرة قد يُعلن عنها غدًا الثلاثاء

اختارت شركة (تيك توك) TikTok مُزايدًا لأعمالها في الولايات المتحدة، ونيوزيلندا، وأستراليا، ويمكن أن تعلن عن الصفقة مطلع يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك وفق ما أفادت شبكة (سي إن بي سي) CNBC الإخبارية الأميركية اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة.

وكانت (سي إن بي سي) قد أفادت الأسبوع الماضي بأن مايكروسوفت بالشراكة مع (وول مارت)، وأوراكل هما أكبر المتنافسين. ومن المتوقع أن يكون سعر الصفقة يتراوح بين 20 مليار دولار و30 مليار دولار.

وأشارت (سي إن بي سي) إلى أنه حتى مع اختيار (تيك توك) لمزايد، فقد تُواجَه الصفقة بالإبطاء أو خروجها من مسارها من قبل الحكومة الصينية، التي حدَّثت قائمة تصدير التقنية الخاصة بها يوم الجمعة لتشمل تقنية الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها (تيك توك). وقالت شركة (بايت دانس) ByteDance الصينية – وهي الشركة الأم لـ (تيك توك) – خلال عطلة نهاية الأسبوع: إنها ستحتاج إلى ترخيص من الحكومة الصينية قبل أن تتمكن من البيع لشركة أميركية.

وظهرت (وول مارت) كمنافس مفاجئ الأسبوع الماضي، قائلةً: إن تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي سيعزز جهود التجارة الإلكترونية. وسعت الشركة في الأصل إلى أن تكون مالك الأغلبية في الصفقة في تحالف يضم شركتي ألفابت، وسوفت بنك. ولكن الحكومة الأميركية، التي قالت: إنها ستحظر (تيك توك) في الولايات المتحدة إذا لم تبيعها لشركة أمريكية بحلول 20 أيلول/ سبتمبر المقبل، أرادت أن تتولى شركة تقنية الصفقة، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة. ثم انسحبت شركتا ألفابت، وسوفت بنك لتختار (وول مارت) المشاركة مع مايكروسوفت. وفي هذا السيناريو، ستكون (وول مارت) مالك الأقلية في (تيك توك).

وأعلن (كيفن ماير) – الرئيس التنفيذي لشركة (تيك توك) – استقالته يوم الخميس بعد تسريب نبأ الإعلان إلى صحيفة (فايننشال تايمز) Financial Times.

ولكن وفق ما أفادت شبكة (سي إن بي سي) CNBC الإخبارية الأميركية نقلًا عن مصادر مطلعة، فإنه كان من المقرر أن يُعلن ماير عن قراره بالتنحي إلى جانب الإعلان عن اتفاقية بيع الشركة الأسبوع التالي، ولكنه تعجل الإعلان عن استقالته بعد تسريب الأمر. وكان ماير قد انضم إلى الشركة في وقت سابق من العام الحالي بعد إدارة عمليات بث الفيديو في شركة (ديزني) Disney.