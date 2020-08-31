سيارات تيسلا ترى علامات حدود السرعة

بدأت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا (Tesla) بإرسال تحديث برمجي جديد برقم الإصدار 2020.36، وهو يتضمن العديد من الميزات الجديدة، من ضمنها ميزة تسمى تحسينات مساعدة السرعة.

وكانت هناك تكهنات لفترة من الوقت حول درجة استخدام تيسلا لبيانات (GPS) مقابل الاكتشاف الفعلي لعلامات حدود السرعة من أجل اكتشاف حدود السرعة لميزات المرشد الآلي.

ويسمح التحديث لنظام المرشد الآلي في مركبات تيسلا باكتشاف علامات الحد الأقصى للسرعة باستخدام الكاميرات الخاصة بهم.

وعندما تكتشف الكاميرا علامة حد السرعة، سيتم عرضها على سائق السيارة وتستخدم لضبط تحذير حد السرعة، وذلك وفقًا لملاحظات التحديث البرمجي.

وقالت الشركة: يستفيد مساعد السرعة (Speed ​​Assist) الآن من كاميرات سيارتك لاكتشاف علامات حدود السرعة لتحسين دقة بيانات حدود السرعة على الطرق المحلية، وسيتم عرض لافتات حد السرعة المكتشفة للسائق واستخدامها لضبط تحذير حد السرعة المرتبط.

ويضيف التحديث البرمجي أيضًا ميزة جديدة تتكامل مع ميزة التحكم في إشارة المرور ولافتة التوقف، بحيث تصدر السيارة رنينًا عندما تتحول إشارة المرور إلى اللون الأخضر.

وتُعد هذه الميزة بمثابة تنبيه فقط، وتترك الأمر للسائق ليقرر كونه سيحرك السيارة إلى الأمام ومتى.

وطرحت الشركة في شهر أبريل تحديثًا تجريبيًا للسماح لسيارتها برؤية لافتة التوقف وإشارات المرور عند بعض التقاطعات والاستجابة لها.

وتوفرت ميزة التحكم في إشارة المرور ولافتة التوقف لسيارات تيسلا مع إصدار القيادة الذاتية الكاملة من المرشد الآلي، وعند تفعيلها، تعمل على إبطاء السيارة للتوقف عند إشارات التوقف وإشارات المرور.

وتتطلب الميزة من السائق اتخاذ إجراء قبل أن تتمكن السيارة من التحرك للأمام.

وقام (إيلون ماسك) بالتشويق لنسخة مطورة من ميزة التحكم في إشارة المرور ولافتة التوقف في عام 2018، قائلاً: ستتمكن سيارة تيسلا قريبًا من الانتقال من مرآبك في المنزل إلى موقف السيارات في العمل دون أي تدخل من السائق على الإطلاق.

وبالرغم من أن تيسلا تطلق على هذا الإصدار من المرشد الآلي اسم القيادة الذاتية الكاملة، إلا أن سيارات تيسلا ليست مستقلة تمامًا بعد.

و لا تزال السيارة بحاجة إلى البشر خلف عجلة القيادة، لكن حزمة القيادة الذاتية الكاملة، التي يبدأ سعرها بنحو 7000 دولار، تمنح العملاء إمكانية الوصول إلى تحسينات تدريجية، مثل الحد الأقصى للسرعة وعناصر التحكم في إشارات التوقف.