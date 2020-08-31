بايت دانس ملتزمة بالقوانين الصينية مع اقتراب بيع تيك توك

قالت شركة بايت دانس (ByteDance): إنها ستتبع القواعد الصينية المعدلة حديثًا بشأن تصدير التكنولوجيا، مما قد يجعل أي عملية بيع لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة أكثر تعقيدًا.

وقامت الصين حديثًا بتحديث قائمة التقنيات الخاضعة لقيود التصدير لتشمل عددًا من المجالات من التعرف على الصوت إلى تصميم الرقاقات.

ولم يتم تحديث قائمة التصدير منذ عام 2008، ويجب على الشركات التي ترغب في تصدير التقنيات المدرجة في القائمة الحصول على ترخيص من الحكومة، وذلك وفقًا لوزارة التجارة الصينية.

وتشكل تقنيات خدمات المعلومات الشخصية بناءً على تحليل البيانات أحد العناصر الخاضعة لقيود قائمة التصدير.

وغالبًا ما تحدثت بايت دانس عن خوارزمية تيك توك للتوصية، التي تقدم للمستخدمين مقاطع فيديو بناءً على عدد من العوامل من الأشياء السابقة التي شاهدوها إلى موقعهم الجغرافي.

وبعد أن قدمت الصين قائمة التصدير المحدثة، نشرت وكالة أنباء شينخوا المدعومة من الدولة مقابلة مع تسوي فان (Cui Fan)، أستاذ التجارة الدولية بجامعة الأعمال والاقتصاد الدولية في بكين والمستشار التجاري الحكومي.

وقال فان: إن بايت دانس ستحتاج على الأرجح إلى الخضوع لإجراءات الترخيص.

وأضاف أنه بغض النظر عن المالك الجديد لتيك توك، فمن المحتمل أن تحتاج بايت دانس إلى نقل التعليمات البرمجية أو حقوق الاستخدام من الصين إلى الخارج وقد تحتاج إلى تقديم خدمات تقنية أيضًا.

وأشارت بايت دانس إلى أنها شاهدت لائحة التصدير المعدلة، وأنها ستلتزم بدقة بالقوانين.

وقال إريك أندرسن (Erich Andersen)، المستشار العام لشركة بايت دانس، في بيان منفصل: ندرس اللوائح الجديدة، وكما هو الحال مع أي معاملة عبر الحدود، سنتبع القوانين المعمول بها، التي تشمل في هذه الحالة تلك الخاصة بالولايات المتحدة والصين.

وأصدر الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) في 6 أغسطس أمرًا تنفيذيًا من شأنه حظر أي معاملات مع بايت دانس خلال 45 يومًا، ثم أصدر ترامب بعد ذلك أمرًا منفصلاً في 14 أغسطس يمنح الشركة الصينية 90 يومًا لسحب عمليات تيك توك الأمريكية.

وتعاونت مايكروسوفت وول مارت لشراء تيك توك، بينما تتنافس أوراكل أيضًا على عملية الشراء.

وقال بوبي سارنيفشت (Bobby Sarnevesht)، الرئيس التنفيذي لشركة (Triller): إن التطبيق المنافس قدم عرضًا لشراء تيك توك بالشراكة مع (Centricus)، وهي شركة استثمارية، وهو ادعاء نفاه تيك توك مباشرة.

ورفع التطبيق دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي بشأن أمر تنفيذي أصدره ترامب في 6 أغسطس بحجة أن الحظر القادم يمنع الشركة من اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، على النحو الذي يضمنه التعديل الخامس.

وأكدت واشنطن أن تيك توك يمثل تهديدًا للأمن القومي لأنه قد يرسل بيانات أمريكية إلى الصين، ونفى تيك توك هذا الادعاء.