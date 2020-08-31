الإعلان عن Galaxy M51 ببطارية 7000 ميلي أمبير

حصل هاتف شركة سامسونج الجديد (Galaxy M51) على عدد من التسريبات خلال الشهر الماضي، ومع الإعلان التشويقي من سامسونج الأسبوع الماضي، فقد كان من المتوقع ظهور الهاتف في الهند أولاً، لكن الهاتف ظهر رسميًا عبر موقع سامسونج الرسمي الألماني.

ووفقًا لموقع الويب، يتميز (Galaxy M51) بكاميرا خلفية رباعية وشاشة مثقبة ومستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ويشبه تصميم الهاتف إلى حد كبير هاتف (Galaxy M31s) الذي تم إطلاقه حديثًا، ويأتي خلفًا لهاتف (Galaxy M31) الصادر في شهر فبراير من هذا العام.

وكانت الشائعات صحيحة، لذا فإن المواصفات ليست مفاجأة، حيث إن الميزة الأساسية للهاتف هي البطارية العملاقة التي تبلغ سعتها 7000 ميلي أمبير، والتي تعد بأكثر من يومين عبر شحنة واحدة مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط، مع وجود الشاحن في العلبة.

وتقول شركة سامسونج: إن الهاتف مدعوم بمعالج ثماني النواة، لكن الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف بعد عن اسم مجموعة الشرائح.

وتشير التقارير إلى أن الهاتف يمكن أن يأتي مع معالج (Snapdragon 730) من كوالكوم، وذلك بالاقتران مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة (microSD).

وزودت الشركة الهاتف بشاشة من نوع (Super AMOLED+ Infinity-O) بقياس 6.7 إنشات وبدقة (+FHD)، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ويأتي الجهاز مزودًا بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة f/1.8، وعدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل مع مجال رؤية بزاوية 123 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة رابعة بدقة 5 ميجابكسل خاصة باستشعار العمق فقط.

وهناك كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم (One UI)، استنادًا إلى أندرويد 10.

وتشمل ميزات الاتصال شبكة (4G LTE)، وشريحتي (SIM)، ومنفذ (USB) من النوع C للشحن ومزامنة البيانات.

ويتوفر الجهاز اعتبارًا من الآن للطلب الأولي بسعر 360 يورو، ويتوفر بخيارات لونية هي الأسود والأبيض، ويبدأ الشحن الفعلي في 11 سبتمبر.