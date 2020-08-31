أمازون تقترب من إطلاق خدمة التوصيل بالطائرات المسيرة

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية اليوم الاثنين: إن أمازون حصلت على موافقة اتحادية لتشغيل أسطولها من طائرات التوصيل المسيرة (برايم أير) Prime Air، وهو حدث مهم سيسمح للشركة بتوسيع نطاق التوصيل باستخدام الطائرات غير المأهولة.

وقالت الوكالة: إن الموافقة ستمنح أمازون امتيازات واسعة “لتوصيل الطرود بأمان وكفاءة للعملاء”. وتأتي الشهادة بموجب الجزء 135 من لوائح إدارة الطيران الفيدرالية، التي تمنح أمازون القدرة على حمل الممتلكات على طائرات مسيرة صغيرة “خارج نطاق الرؤية البصري” للمشغل.

وقالت أمازون: إنها ستستخدم شهادة إدارة الطيران الفيدرالية لبدء اختبار التوصيل للعملاء. وأضافت الشركة أنها خضعت لتدريب صارم وقدمت أدلة مفصلة على أن عمليات التوصيل بالطائرات المسيرة آمنة.

وقال (ديفيد كاربون) – نائب رئيس (برايم أير) – في بيان: “تُعد هذه الشهادة خطوة مهمة إلى الأمام لـ (برايم أير) وتشير إلى ثقة إدارة الطيران الفيدرالية في إجراءات التشغيل والسلامة الخاصة بشركة أمازون لخدمة التوصيل بالطائرات المسيرة المستقلة التي ستسلم يومًا ما الطرود لعملائنا في جميع أنحاء العالم”. وأضاف: “سنواصل تطوير تقنيتنا وصقلها لدمج طائرات التوصيل المسيرة بالكامل في المجال الجوي، والعمل عن كثب مع إدارة الطيران الفيدرالية والجهات التنظيمية الأخرى في جميع أنحاء العالم لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في التوصيل خلال 30 دقيقة”.

وأضافت أمازون أنه حتى مع كون أسطول (برايم أير) ليس جاهزًا لنشر شحنات الطرود فورًا على نطاق واسع، إلا أنها تعمل بنشاط على اختبار التقنية. وركزت الشركة على تسليم الطائرات المسيرة كجزء من حملة لإيصال الطرود بسرعة إلى أعضاء خدمة (برايم). ومنذ العام الماضي، استثمرت أمازون أيضًا مليارات الدولارات لتقصير مدة التوصيل من يومين إلى يوم واحد فقط.

وبدأت أمازون باختبار طائرات التوصيل المسيرة في عام 2013، بهدف توصيل الطرود عند أبواب العملاء في غضون 30 دقيقة أو أقل. وفي شهر آب/ أغسطس 2019، قدمت الشركة التماسًا للحصول على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية على تلك الخطط. وقالت أمازون في التماسها: إن عمليات التوصيل ستجري في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وإن وزن الطرود لن يزيد عن 5 أرطال.

وأطلقت الشركة لأول مرة طائرة مسيرة كهربائية في مؤتمر re:MARS لعام 2019، وهي قادرة على حمل طرود لا يزيد وزنها عن 5 أرطال للعملاء في غضون نصف ساعة ويمكن أن تطير لمسافة تصل إلى 15 ميلًا.

يُشار إلى أن أمازون ليست الشركة الوحيدة التي تسعى لتوسيع نطاق عمليات التوصيل بالطائرات المسيرة التجارية. ففي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أصبحت شركة (وينج) Wing المملوكة لشركة ألفابت أول شركة لتوصيل الطائرات المسيرة تحصل على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية للتوصيل التجاري في الولايات المتحدة. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر، حصلت شركة (يو بي إس) UPS في الولايات المتحدة على موافقة من إدارة الطيران لتشغيل أسطول من الطائرات المسيرة كشركة طيران.