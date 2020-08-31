أمازون السعودية.. أفضل سماعات Anker اللاسلكية مع خصومات رائعة

تشتهر شركة (Anker) بإنتاجها الشواحن السلكية واللاسلكية السريعة، وأجهزة (Power Banks)، ولكنها سرعان ما صنعت اسمًا لنفسها في سوق السماعات أيضًا، وذلك تحت العلامة التجارية (Soundcore)، حيث أطلقت منتجات صوتية قوية، مثل مكبرات صوت اللاسلكية، وسماعات لاسلكية قوية أصبحت بديلًا لسماعات آبل (AirPods) بسبب ميزاتها القوية وسعرها المناسب.

هناك الكثير من الخصومات والعروض على سماعات Anker اللاسلكية في موقع أمازون السعودية خلال هذا الشهر، لذلك إذا كنت تريد اقتناء سماعة لاسلكية جديدة بسعر مناسب، فسماعات Anker تقدم أداءً ممتازًا، ويمكنك الحصول عليها بأسعار مناسبة جدًا.

إليك أفضل الخصومات على سماعات Anker اللاسلكية في موقع أمازون السعودية:

1- سماعة Anker Soundcore Liberty Air 2:

تتميز سماعة (Anker Soundcore Liberty Air 2) بالتصميم الأنيق.

تتميز بصوت عالي الجودة، حيث تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة للحصول على صوت غامر.

تدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX5، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمحبي ممارسة الرياضة.

تحتوي سماعات (Liberty Air 2) اللاسلكية على 4 ميكروفونات مدمجة تعمل على فلترة الضوضاء المزعجة من حولك أثناء إجراء المكالمات أو استقبالها.

تدعم تقنية تُسمى (HearID) تحدد حساسية السمع لديك بترددات متعددة، وتحلل النتائج بذكاء لتمنحك تجربة استماع مخصصة.

تتميز بعمر بطارية طويل حيث يستمر زوج السماعات في العمل لمدة 7 ساعات متواصلة بشحنة واحدة، بينما تقدم لك علبة الشحن المرفقة 21 ساعة إضافية لعمر البطارية.

تدعم التحكم باللمس؛ لمسة بسيطة من إصبعك هي كل ما يتطلبه الأمر لبدء تشغيل الموسيقى، أو الرد على مكالمة هاتفية، أو تنشيط المساعد الصوتي.

الاتصال: بلوتوث 5.0.

اللون: الأسود، أو الأبيض.

نسبة الخصم: 33%

السعر: تتوفر السماعة بسعر 548 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 33%، أي بسعر 369 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- سماعة Anker Soundcore Liberty Neo:

تتميز سماعة (Anker Soundcore Liberty Neo) بالتصميم الأنيق، وخفة الوزن.

توفر جودة صوت مذهلة بفضل (Graphene drivers) المحسنة.

تدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX5.

تدعم هذه السماعة أحدث التقنيات التي توفر لك تجربة استخدام مريحة، حيث تعمل ميزة (Push And Gotm) على تبسيط عملية الاتصال اللاسلكي بأجهزتك من خلال التعرف على آخر جهاز مقترن والاتصال به تلقائيًا.

تتميز بعمر بطارية جيد حيث يستمر زوج السماعات في العمل لمدة 4 ساعات متواصلة بشحنة واحدة، بينما تقدم لك علبة الشحن المرفقة 9 ساعات إضافية لعمر البطارية.

الاتصال: بلوتوث 5.0.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 20%

السعر: تتوفر السماعة بسعر 263 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 20%، أي بسعر 210 ريالات فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- سماعة Anker SoundBuds Curve B2B:

تتميز سماعة (Anker SoundBuds Curve B2B) بأنها خفيفة الوزن، وتأتي بتصميم مميز كطوق للرقبة مريح، وتتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية، وأزرارًا للتحكم في مستوى الصوت والوصول إلى مزايا أخرى.

تقدم لك هذه السماعات جودة صوت ممتازة بفضل دعم تقنية (aptX)، وتقنية إلغاء الضوضاء (CVC) من كوالكوم.

تتميز بعمر بطارية طويل حيث يستمر زوج السماعات في العمل لأكثر من 12 ساعة متواصلة بشحنة واحدة عند سماع الموسيقى، ولأكثر من 14 ساعة للمكالمات الصوتية.

اللون: الأسود مع الأخضر.

نسبة الخصم: 36%.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 185 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 36%، أي بسعر 119 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- سماعات Anker SoundBuds Sport NB10:

تتميز سماعة (Anker SoundBuds Sport NB10) بتصميم مرن حيث يمكنك تثبيتها على أذنيك بواسطة خطاطيف أذن سلكية قابلة للتعديل بشكل مرن جدًا، وأطراف أذن مريحة، وتدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX5، لذلك فهي قوية بما يكفي لتحمل أقوى التدريبات.

البطارية تدوم حتى 6 ساعات بشحنة واحدة.

الاتصال: بلوتوث 4.1.

اللون: الأسود مع الأخضر.

نسبة الخصم: 31%.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 143 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 31%، أي بسعر 99 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.