Halvor .. قد يكون جهاز Pixelbook التالي من جوجل

ظهر جهاز كروم بوك (Chromebook) جديد، يحمل الاسم الرمزي (Halvor)، ويبدو أنه قد يكون جهاز بكسل بوك (Pixelbook) التالي من جوجل.

وفي حين أن أهم ما يميز كل حدث من أحداث (Made by Google) هو دائمًا أحدث هواتف بكسل (Pixel)، إلا أن شركة جوجل صنعت أيضًا أجهزة حاسب محمولة منذ بكسل كروم بوك (Chromebook Pixel) في عام 2013.

ولطالما تجاوزت أجهزة كروم بوك من جوجل حدود ما هو ممكن مع نظام التشغيل كروم (Chrome) وقادت التحسينات من صانعي الأجهزة الآخرين.

ومهد (Pixel Slate) الطريق لحواسيب (Chrome OS) اللوحية الأخرى، مثل (Lenovo Chromebook Duet)، فيما يقود (Pixelbook Go) حاليًا الطريق للحصول على أجهزة كروم بوك عالية الجودة لميزانية من الفئة المتوسطة.

ولهذا السبب، يتطلع المستخدمون دائمًا إلى ما يمكن أن يكون عليه جهاز كروم بوك القادم من جوجل وما قد يكون في المتجر.

وتشير التقارير الصادرة هذا الأسبوع إلى إمكانية العثور على جهاز كروم بوك التالي من صنع جوجل عبر جهاز يحمل الاسم الرمزي (Halvor).

وتتميز أجهزة كروم بوك من جوجل بالاهتمام بالتفاصيل وجودة التصميم والتفكير في التصميم الذي يكون جذابًا ويصمد أمام اختبار الزمن.

ويُعد السبب الرئيسي الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن الجهاز الذي يحمل الاسم الرمزي (Halvor) هو حاسب كروم بوك جديد من جوجل هو التغيير الأخير للتعليمات البرمجية التي تمنح الحاسب دعمًا لمفتاح مساعد جوجل الذكي.

وحتى هذه اللحظة، لم يكن هناك سوى ثلاثة أجهزة كروم بوك وثلاث لوحات مفاتيح تتضمن مفتاحًا خاصًا بمساعد جوجل (Google Assistant)، ولم تقم أي شركة مصنعة لأجهزة كروم بوك بخلاف جوجل نفسها بتضمين هذا المفتاح.

وعلاوة على ذلك، في تغيير لتعليمات برمجية أخرى، فإن لوحة مفاتيح (Halvor) ستستخدم تخطيط الصف العلوي نفسه تمامًا مثل (Pixelbook Go)، الذي يشبه إلى حد ما (Pixelbook) الأصلي و (Pixel Slate).

ويتمثل الاختلاف الأساسي الذي يميزه عن أجهزة كروم بوك الأخرى هو تضمين مفتاح التشغيل والإيقاف، الموجود بين مفاتيح السطوع ومستوى الصوت.

وهناك مشكلة تتعلق بالشركة المسؤولة عن تصميم الجهاز وتطويره بالشراكة مع جوجل، حيث تم تصميم جميع أجهزة كروم بوك من صنع جوجل، من ضمنها (Pixelbook Go)، بواسطة (Quanta Computer).

وعلى النقيض من ذلك، بناءً على عناوين البريد الإلكتروني المرفقة بالعديد من تغييرات التعليمات البرمجية، فإن (Halvor) يتم تطويره بواسطة (Compal)، التي أنتجت في الماضي أجهزة كروم بوك لأمثال دل ولينوفو.

ومن الممكن أن تقوم جوجل بتغيير الشركة المسؤولة عن تصميم الجهاز وتطويره بالنسبة لحاسب (Halvor)، لكن ليس هناك أي معلومات عامة حول حدوث ذلك.

ويبنى الحاسب الذي يحمل الاسم الرمزي (Halvor) على لوحة أساسية تسمى (Volteer)، ويستخدم معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر القادمة (Tiger Lake)، وللمقارنة، يستخدم (Pixelbook Go) و (Pixel Slate) معالجات إنتل (Amber Lake) من الجيل الثامن.

ويحتوي الحاسب على لوحة مفاتيح وفأرة تعمل باللمس وشاشة تعمل باللمس، مما يشير إلى حاسب محمول على غرار (Pixelbook Go) أو حاسب يتحول أيضًا إلى جهاز لوحي، مثل (Pixelbook) الأصلي.

وهناك نوعين من ذاكرة الوصول العشوائي التي قد تكون قيد الاستخدام، وتشير التقارير إلى أنه يجب أن يكون هناك طراز به ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت.

ويأتي الجهاز بمنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 مم، وعلى عكس كل أجهزة كروم بوك الأخرى الموجودة في السوق اليوم، سيكون لدى (Halvor) ثلاثة منافذ (USB-C)، مما يضعه في فئة الحواسيب المحمولة الإنتاجية.

وباستثناء (Pixel Slate)، فقد أصدرت جوجل جهاز (Chrome OS) جديدًا كل عامين منذ عام 2013، وبهذا التسلسل، فمن غير المتوقع الإعلان عن جهاز كروم بوك جديد من جوجل حتى العام المقبل.

كما لم تعلن إنتل رسميًا أو تطلق معالجات سلسلة (Tiger Lake) من الجيل الحادي عشر حتى الآن.

وبينما يُشاع أن هذا الإعلان سيحدث الشهر المقبل، فإن أجهزة كروم بوك ليست عادةً من بين الأجهزة الأولى التي يتم إطلاقها مع جيل جديد من المعالجات.

ويعتقد أن تطوير (Halvor) لا يزال في المراحل الأولى، حيث تعمل جوجل الآن على أشياء مهمة مثل تخطيط لوحة المفاتيح، وبتجميع كل ذلك معًا، فمن الأرجح إطلاق الحاسب الجديد في عام 2021.