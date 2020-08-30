هيتشز أند غليتشز تطلق خدمة متطورة للأمن المنزلي

أعلنت شركة هيتشز أند غليتشز (Hitches & Glitches) عن توسيع نطاق عروضها لصيانة المنازل عبر إطلاق خدمة جديدة في مجال الأمن المنزلي بالتعاون مع شركة رينغ (Ring) قائمة على الابتكار التكنولوجي تحت مسمى هيتشز أند غليتشز لمراقبة الأحياء السكنية.

ويستفيد من هذه الخدمة الجديدة جميع عملاء (Hitches & Glitches) الذين قاموا بشراء وتركيب جرس الباب المزود بالفيديو من شركة رينغ (Ring Video Dorbell Elite).

ويسمح جرس الباب المتطور لأصحاب المنازل بالرد من أي مكان من خلال محادثة صوتية بالاتجاهين وبث مباشر باتجاه واحد لأي زائر، وذلك من خلال تطبيق الهاتف الذكي أو الحاسب.

وبهذه المناسبة، قال كيلفن فارغيز، مدير شركة هيتشز أند غليتشز: بالرغم من أن هذه الخدمة تعتمد على التكنولوجيا، إلا أنها لا تختلف كثيراً عن طرق مراقبة الأحياء السكنية.

وأضاف “في حال لاحظنا أثناء المكالمة أي نشاط إجرامي أو عمل يسبب ضرراً للمنزل، فإننا سنتخذ الإجراءات المناسبة ونبلغ المالك والسلطات المختصة إن اقتضت الحاجة”.

وشهدت الأجهزة الذكية المرتبطة بالأمن المنزلي ارتفاعاً كبيراً في الطلب عليها، حيث سهلت التكنولوجيا المحسنة من استخدام هذه الأجهزة وبأسعار معقولة، لاسيما تلك التي توفر خيارات التحكم عن بُعد، والتي تعد خياراً مثالياً لأصحاب المنازل لمراقبة منازلهم أثناء تواجدهم في الخارج لأي فترة زمنية كانت.

وكانت (Hitches & Glitches) قد دخلت في شراكة مع شركة رينغ في عام 2018، بهدف بيع وتركيب أجهزتها وحلولها الأمنية المنزلية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وفي هذا الصدد، توفر هيتشز أند غليتشز خدمة تركيب مجموعة من منتجات شركة رينغ، من ضمنها (The Ring Floodlight Cam)، وهي أول كاميرا أمان تنشط بالحركة مع خاصية التحدث بالاتجاهين مع أضواء كاشفة مدمجة وصفارة إنذار.

كما تتوفر أيضاً (The Crime Pro HD Camera) و (The Ring Spotlight Cam) وأربعة نماذج مختلفة من الكاميرا الأمنية الخاصة بالمساحات الداخلية (Ring Indoor Cam).

وقال فارغيز: باتت أدوات وأجهزة الأمن المنزلي الذكية من شركة رينغ جزءاً لا يتجزأ من العروض المتعددة التي توفرها شركة هيتشز أند غليتشز.

وأضاف “يمكننا تقديم باقة من المنتجات التي تركز على الأمن المنزلي وتغطي أيضاً الاستدامة ونمط الحياة العصري، ويسمح لنا توفر هذه الأجهزة على منصات التجارة الإلكترونية مع سهولة تركيبها، إضافة إلى خدمات الصيانة العامة، من تقديم خدمة شاملة وسلسة”.