كيفية مشاركة الشاشة في Webex باستخدام الحاسب أو الهاتف الذكي

عندما تشارك في اجتماع Webex يمكنك مشاركة شاشتك مع الحاضرين الآخرين، حيث يمكن لأي شخص التحكم في الاجتماع ومشاركة المحتوى، ويمكن لشخص واحد فقط المشاركة في كل مرة، لذلك إذا بدأت المشاركة، فسيقوم برنامج Webex بتعطيل المقدم السابق تلقائيًا.

بغض النظر عن كيفية انضمامك إلى اجتماع Webex – من تطبيق سطح المكتب في نظام ويندوز أو ماك أو صفحة ويب أو تطبيق الجوال – فإن عملية المشاركة متطابقة تقريبًا، على الرغم من أن عناصر التحكم تختلف إلى حد ما بمجرد المشاركة.

كيفية مشاركة الشاشة في Webex:

أثناء عقد الاجتماع، انقر على الزر (مشاركة) أسفل الشاشة، وفي معظم الأوقات، يجب أن تكون قادرًا على رؤية رمز (مشاركة) أو حرف (U) مع سهم لأعلى على يمين زر (بدء الفيديو)، وإذا كنت لا ترى ذلك، فانقر فوق القائمة الثلاثية النقاط لرؤية المزيد من الخيارات وستجده هناك.

اختر نوع المحتوى الذي تريد مشاركته، حيث يجب أن يكون الخيار الأول هو مشاركة الشاشة، وإذا كان هذا ما تريده، فانقر عليه. بخلاف ذلك، يمكنك تصفح خيارات المشاركة الأخرى مثل تطبيق معين أو نافذة متصفح أو حتى لوحة بيضاء يمكنك الرسم والكتابة عليها، أما في تطبيق الهاتف، سيكون لديك أيضًا خيار مشاركة الصور من ألبوم الكاميرا.

تختلف تجربة المشاركة بناءً على الجهاز أو التطبيق الذي تستخدمه للمشاركة:

تطبيق سطح المكتب في نظام ويندوز أو ماك:

عند بدء المشاركة، ستجد قائمة في الجزء الأعلى من الشاشة، يمكنك النقر فوق مشاركة لتغيير نوع المحتوى الذي تشاركه، كما يمكنك النقر على إيقاف مؤقت لتجميد العرض الذي يراه المشاركون الآخرون، أو إيقاف المشاركة لتعطيل مشاركة الشاشة.

المستعرض:

أثناء قيامك بالمشاركة، يمكنك النقر فوق الزر مشاركة لعرض أو إخفاء نافذة منبثقة تعرض صورة معاينة للمحتوى المشترك الخاص بك، كما يمكنك النقر فوق إيقاف المشاركة لإنهاء جلسة المشاركة.

تطبيق الهاتف الذكي:

أثناء مشاركة شاشتك، يمكنك مغادرة تطبيق Webex لعرض المحتوى من تطبيقات أخرى، ولإيقاف المشاركة، انقر فوق عرض الوقت الأحمر في أعلى يسار الشاشة ثم انقر فوق إيقاف. كما يمكنك بعد ذلك العودة إلى تطبيق Webex والنقر فوق أي جزء فارغ من الشاشة للعودة إلى الاجتماع.