صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في حزمة KeepSolid لحماية بياناتك مع خصم 86%

حزمة (KeepSolid) الشاملة لحماية بياناتك وخصوصيتك The Ultimate KeepSolid Lifetime Subscription Bundle.

تشتهر شركة (KeepSolid) للبرمجيات بتقديمها العديد من حلول الأمان والإنتاجية العالية الجودة سواء للأفراد والشركات، مثل: خدمة (KeepSolid VPN)، وخدمة KeepSolid SmartDNS، ومنصة (KeepSolid Goals) لإدارة المشاريع، وغير ذلك الكثير.

تقدم الشركة حزمة شاملة تتيح لك تصفح الإنترنت ومشاهدة منصات بث الفيديو من خلال اتصال عالي السرعة، بالإضافة إلى إخفاء هويتك لحماية خصوصيتك.

يتيح لك الاشتراك في هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى خدمتي (KeepSolid VPN)، و KeepSolid SmartDNS مما يتيح لك الحصول على أقصى درجات الأمان والخصوصية أثناء تصفح الإنترنت.

تدعم خدمة (KeepSolid VPN) مجموعة متنوعة من بروتوكولات الحماية، مثل: OpenVPN و IKEv2 IPSec، و KeepSolid WISE.

كما تتميز الخدمة بشبكة رائعة من الخوادم؛ حيث يوجد لديها أكثر من 500 خادم في أكثر من 80 موقعًا في جميع أنحاء العالم. وتتيح لك تصفح الإنترنت بدون حدود للسرعة أو النطاق الترددي.

توفر خطة (KeepSolid VPN) عددًا من ميزات الأمان، التي تشمل: حماية من البرامج الضارة، ودعم مانع الإعلانات، وجدار الحماية، بالإضافة إلى منع التتبع، وميزة (Kill Switch) التي تعمل على إيقاف الإنترنت فور اكتشاف انقطاع الاتصال، مما يضمن لك الحفاظ على خصوصيتك في جميع الأوقات.

توفر لك خطة (KeepSolid VPN) حماية ما يصل إلى 5 أجهزة في الوقت نفسه، كما تتيح لك إدارة الأجهزة بسهولة، وتعمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أو إس، وويندوز، وماك أو إس، ولينكس.



بينما تتيح لك خدمة (KeepSolid SmartDNS) الوصول إلى جميع منصات البث المفضلة لديك من أي مكان في العالم، دون التأخير الذي يمكن أن يحدث مع VPN.

الوصول إلى خوادم DNS للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الاستخدام بدون تثبيت، حيث يمكنك التسجيل ببضع نقرات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني.

تعمل خدمة KeepSolid SmartDNS بشكل مثالي على أي جهاز متصل بالإنترنت، حيث يمكنك استخدامها في جهاز توجيه أو هاتف ذكي أو حاسوب لوحي، أو كمبيوتر محمول أو تلفاز ذكي.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

التوفر: أونلاين.

توفر دعمًا فنيًا على مدار الساعة.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 438 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 59.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 86%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

إذا كنت تريد الحصول على خيارات أكثر خدمات VPN، وتطبيقات إدارة كلمات المرور لحماية بياناتك، وتطبيقات تعلم اللغات، ومنصات التصميم، ومنصات إدارة المشاريع، بالإضافة إلى دورات تدريبية في الكثير من المجالات، وغير ذلك الكثير يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

فيما يلي بعض أسماء الخدمات التي تتضمنها هذه الحزمة:

KeepSolid SmartDNS: Lifetime Subscription

KeepSolid VPN Unlimited: Lifetime Subscription

الحصول على الصفقة: من هنا.