صفقة اليوم.. احترف البيانات الضخمة واحصل على 5 كتب إلكترونية مع خصم 95%

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات (البيانات الضخمة) Big Data، ابتداءً من كيفية جمع البيانات، ومرورًا بتعزيز مهاراتك في البرمجة وعلم الإحصاء، وكيفية تنظيم البيانات الضخمة، وكذلك كيفية تحليل كميات هائلة من البيانات باستخدام أدوات مختلفة، مثل: Hadoop، و NumPy، و MapReduce، و Hive، و Pig & Spark.