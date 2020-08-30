صفقة اليوم.. احترف البيانات الضخمة واحصل على 5 كتب إلكترونية مع خصم 95%

- الحزمة الكاملة لاحتراف البيانات الضخمة The Complete Big Data eBook & Video Course Bundle.
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 35.
- المدة: 23 ساعة.
- عدد الكتب الإلكترونية: 5.
- تطور مجال (البيانات الضخمة) Big Data بسرعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأصبح له دور مهم جدًا في المؤسسات التجارية والمالية، ولذلك زاد الطلب على الأشخاص الذين يمتلكون مهارات في علوم البيانات أكثر من أي وقت مضى، حيث إن وظيفة (عالم بيانات) أصبحت من بين أكثر 5 وظائف طلبًا خلال هذا العام، وذلك وفقًا للتصنيف السنوي لموقع Glassdoor المختص بالوظائف.
- ومن المتوقع أن يظل الطلب على وظيفة عالم البيانات في ارتفاع مستمر خلال عام 2020 والأعوام القليلة القادمة، حيث إن كل الشركات تتسارع إلى جمع البيانات، ولذلك تحتاج إلى موظفين قادرين على تنظيم هذه البيانات وتحليلها بشكل فعال.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات (البيانات الضخمة) Big Data، ابتداءً من كيفية جمع البيانات، ومرورًا بتعزيز مهاراتك في البرمجة وعلم الإحصاء، وكيفية تنظيم البيانات الضخمة، وكذلك كيفية تحليل كميات هائلة من البيانات باستخدام أدوات مختلفة، مثل: Hadoop، و NumPy، و MapReduce، و Hive، و Pig & Spark.
- ثم ستنتقل إلى المستوى التالي للتعرف على التقنيات التي تُستخدم لمعالجة مجموعات البيانات الضخمة في الوقت الفعلي، مثل: Scala، و Elasticsearch، و Spark Streaming. كما ستتعرف على الأدوات التي يحتاج إليها محللو البيانات لمعرفة كيفية تعليم الآلات التفكير بنفسها.
- تضم الحزمة أيضًا دورة كاملة حول احتراف استخدام (Apache Kafka) – وهي منصة برمجية مفتوحة المصدر تعتمد على لغتي البرمجة Scala و Java لتحليل البيانات في الوقت الفعلي – من خلال بناء 4 تطبيقات عملية لجمع البيانات وتحليلها باستخدام لغة البرمجة (Java 8).
- وهناك دورة أخرى حول كيفية استخدام إطار (Kafka Connect) لربط منصة (Apache Kafka) بأنظمة البيانات الأخرى، وسيكون هناك تدريب عملي من خلال التعرف على كيفية الحصول على مصدر بيانات موقع تويتر، وتخزينها في خوادم منصة (Apache Kafka)، وكيفية استخدام ElasticSearch و PostgreSQL لمعالجة هذه البيانات.
- وفي الوقت نفسه، تضم الحزمة 5 كتب إلكترونية لشرح كل ما تحتاجه عن البيانات الضخمة والإستراتيجيات التي تستخدمها المؤسسات لجمع كميات كبيرة من البيانات وتنظيمها وتحليلها للكشف عن رؤى تجارية قيّمة لا يمكن تحليلها من خلال الأنظمة التقليدية.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
698 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية والكتب الإلكترونية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Data Stream Development with Apache Spark, Kafka, & Spring Boot [Video]
- Apache Kafka Series: Kafka Streams for Data Processing [Video]
- Apache Kafka Series: Kafka Connect Hands-On Learning [Video]
- Real Time Streaming Using Apache Spark Streaming [Video]
- Master Big Data Ingestion & Analytics with Flume, Sqoop, Hive and Spark [Video]
- Practical Big Data Analytics [eBook]
- Scala & Spark for Big Data Analytics [eBook]
- Hands-On Data Warehousing with Azure Data Factory [eBook]
- Big Data Analytics with SAS [eBook]
- Big Data Analytics with Hadoop 3 [eBook]