تطبيقات جديدة لمستخدمي أندرويد يمكنكم تجربتها

إن البحث عن تطبيقات جديدة بالنسبة لمستخدمي أندرويد أو آيفون في متجر جوجل بلاي أو آب ستور صعب للغاية ويأخذ الكثير من الوقت، لكننا في هذا الموضوع قمنا بجمع بعض التطبيقات الجديدة لمستخدمي أندرويد التي قد تنال إعجابكم، حيث يمكنكم تجربتها الآن.

TasRix: Task Management Matrix‏:

يبسط هذا التطبيق تحديد الأولويات في الحياة اليومية والعمل،حيث يتيح أربعة حقول يمكنك من خلالها فرز مهامك، كما يمنحك نظرة عامة جيدة ويتيح تحديد الأولويات بشكل صحيح، كما يذكرك بمهامك، والشيء الجميل هو أن التطبيق بسيط جدًا ويقوم بما يفترض به القيام به.

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تجربة التطبيق عن طريق تحميله من متجر جوجل بلاي.

Splittr:

هو تطبيق إدارة مالية، يتيح إنشاء المجموعات، على سبيل المثال، مشاركة تكاليف مطعم بسهولة مع الأصدقاء، حيث يمكنك إنشاء مجموعات للعمل إذا كان لديك طعام قادم إلى المكتب ولا تريد التعامل مع النقود أو (PayPal). لكن داخل تطبيق (Splittr)، يمكن عرض التكاليف بوضوح.

يمكن لكل عضو في المجموعة إضافة النفقات وفي نهاية الوجبة يمكنك تقسيم المبلغ، كما يمكنك أيضًا الوصول إلى إحصائيات حول نفقاتك ويمكنك تغيير العملة الأساسية إذا كنت تقضي عطلة في الخارج، كما أن التطبيق مجاني ولكنه سيعرض بعض الإعلانات في الجزء السفلي من الشاشة.

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تجربة التطبيق عن طريق تحميله من متجر جوجل بلاي.

Bangbang Rabbit:

تم إطلاق لعبة جديدة هذا الأسبوع كإصدار تجريبي على متجر جوجل بلاي، وتعمل اللعبة دون أي أخطاء ملحوظة. عند تحميل اللعبة سوف تلعب دور أرنب واثق من نفسه، والذي يتعين عليه التنافس بأسلوب القفز السريع ضد المعارضين السيئين مثل القطط، والضوابط بسيطة جدا، حيث سيكون لديك سهم يمين ويسار ومهارتك الخاصة في منتصف الشاشة السفلية.

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تجربة التطبيق عن طريق تحميله من متجر جوجل بلاي.

docomondo – dein smarter Dateimanager‏:

هناك العديد من تطبيقات المسح للهواتف الذكية، لكن الجديد هذا الأسبوع هو تطبيق (Docomondo) الذي أعجبني من النظرة الأولى بسبب بساطته، حيث يتم فحص المستندات ضوئيًا بشكل موثوق وسريع حقًا داخل التطبيق ويتم إنشاؤها كملفات، كما يمكنك ضبط المستند، ولديك أيضًا إمكانية قص المستند واستخدام المرشحات والإطارات وتحويل المستند إلى أبيض وأسود مباشرةً داخل التطبيق.

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تجربة التطبيق عن طريق تحميله من متجر جوجل بلاي.