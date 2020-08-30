أمازون السعودية.. أفضل الخصومات على هواتف Galaxy S20

تُعتبر هواتف (Galaxy S20) هي أحدث هواتف سامسونج ضمن سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S الرائدة، لذلك فإن العثور على هاتف Galaxy S20 رخيص ليس بالمهمة السهلة، حيث إن التخفيضات على الإصدارات الجديدة دائمًا تكون عابرة.

أطلقت شركة سامسونج هواتف (Galaxy S20) خلال شهر مارس الماضي، لذلك فهي لا تزال من الهواتف الذكية الرائدة الحديثة، بل إنها أيضًا تُعتبر من أفضل هواتف أندرويد التي يمكنك شراؤها نظرًا إلى مواصفاتها والميزات القوية التي توفرها.

الجدير بالذكر أن سلسلة (Galaxy S20) تضم ثلاثة هواتف بأحجام مختلفة:

هاتف Galaxy S20 بشاشة مقاسها 6.2 بوصة.

هاتف Galaxy S20 Plus بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف Galaxy S20 Ultra بشاشة مقاسها 6.9 بوصات.

تشترك الثلاث هواتف في العديد من الميزات أبرزها: المعالج القوي، والشاشة ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا – مما يجعل الرسوم المتحركة تبدو أكثر سلاسة – والبطاريات ذات السعة الكبيرة، وكذلك مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، ودعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

إليك أفضل الصفقات لهواتف (Galaxy S20) في موقع أمازون السعودية:

1- هاتف Galaxy S20 Ultra:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 990) ثماني النوى.

الشاشة: بمقاس 6.9 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 511 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 108 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 48 ميجابيكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 40 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2.

اللون: الأسود، أو الرمادي.

نسبة الخصم: 23%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 5039 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 23%، أي بسعر 3899 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف Galaxy S20 Plus:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 990) ثماني النوى.

الشاشة: بمقاس 6.7 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 525 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 64 ميجابيكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 23%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 4179 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 23%، أي بسعر 3199 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف Galaxy S20 Plus:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 990) ثماني النوى.

الشاشة: بمقاس 6.7 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 525 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 512 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 64 ميجابيكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2.

اللون: الرمادي.

نسبة الخصم: 20%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 4699 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 20%، أي بسعر 3759 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.