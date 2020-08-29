مساعد جوجل يدعم ميزة التبرع المباشر للمنظمات الإنسانية

حصل مساعد جوجل الرقمي Google Assistant على ميزة جديدة تُسهِّل التبرع بالمال للمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الربحية المهمة، وستكون البداية من (مركز العدالة الشرطية) Center for Policing Equity، وهي منظمة تعمل على تعزيز شفافية الشرطة ومساءلتها.

وتم الإعلان عن الميزة الجديدة تزامنًا مع الذكرى 57 لمسيرة الحقوق المدنية إلى واشنطن. ولا يمكن الوصول إلى اختصار التبرع الجديد إلا عبر الهواتف المحمولة في الوقت الحالي، إما من خلال قول: “هاي جوجل، تبرّع للعدالة العرقية” للمساعد الرقمي عبر نظامي أندرويد من جوجل و (iOS) من آبل، أو باستخدام بطاقة مخصصة في صفحة اللمحة اليومية في مساعد جوجل.

وتقول جوجل: إنها لن تأخذ جزءًا من التبرعات المقدمة من خلال المساعد، حيث ستصل التبرعات كاملةً مباشرةً إلى مركز العدالة الشرطية. وتخطط الشركة أيضًا لتوسيع ميزة التبرع من مساعدها الرقمي لدعم “المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الربحية الأخرى” في الأسابيع المقبلة، ومع ذلك فإن جوجل لم تحدد بعدُ المنظمات التي اختارتها.

The Center for @PolicingEquity is determined to identify and stop racial disparities in law enforcement. In the U.S., ask your Assistant for help donating to the Center. Just say, “#HeyGoogle, donate to racial justice.” Learn more about the Center → https://t.co/uev6Z3vsTf pic.twitter.com/UATfK1FLNk — Google (@Google) August 28, 2020

وعلى صعيد منفصل، أعلنت شركة جوجل يوم الخميس عن تحديث ميزة (اللمحة) Snapshot التي يوفرها مساعدها الرقمي Google Assistant لجعلها أكثر إفادة واستباقية.

وقالت عملاقة التقنية الأميركية في منشور على مدونتها: “قبل عامين، قدمنا Google Assistant Snapshot، وهي طريقة جديدة للبقاء على اطلاع دائم بيومك باستخدام مساعد جوجل. الآن، نضيف بعض التحديثات لجعل (اللمحة) أكثر إفادة واستباقية، وذلك لإبقائك في طليعة المهام القادمة، مع تزويدك أيضًا بالأنشطة الموصى بها والمزيد، كل ذلك في مكان واحد على أجهزة أندرويد أو iOS”.

وبالإضافة إلى المعلومات الأساسية التي يعتمد عليها المستخدم، مثل: جدول الأعمال، وأوقات التنقلات، والتذكيرات بتسديد ديون البطاقة الائتمانية، سيبدأ المستخدم الآن برؤية ملخص بالمهام المهمة الأخرى في الجزء العلوي مباشرةً، مثل: التذكيرات بالمواعيد القادمة، وأعياد الميلاد، والأعياد. وستُعدَّل (اللمحة” الخاصة بالمستخدم بناءً على الوقت من اليوم، وتفاعلاته مع مساعد جوجل. فعلى سبيل المثال: سيرى المستخدم في الصباح بطاقات عن الطقس، والتنقلات، والمهام، والأخبار الرئيسية.