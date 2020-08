مساعد جوجل يدعم ميزة التبرع المباشر للمنظمات الإنسانية

حصل مساعد جوجل الرقمي Google Assistant على ميزة جديدة تُسهِّل التبرع بالمال للمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الربحية المهمة، وستكون البداية من (مركز العدالة الشرطية) Center for Policing Equity، وهي منظمة تعمل على تعزيز شفافية الشرطة ومساءلتها.

وتم الإعلان عن الميزة الجديدة تزامنًا مع الذكرى 57 لمسيرة الحقوق المدنية إلى واشنطن. ولا يمكن الوصول إلى اختصار التبرع الجديد إلا عبر الهواتف المحمولة في الوقت الحالي، إما من خلال قول: “هاي جوجل، تبرّع للعدالة العرقية” للمساعد الرقمي عبر نظامي أندرويد من جوجل و (iOS) من آبل، أو باستخدام بطاقة مخصصة في صفحة اللمحة اليومية في مساعد جوجل.

وتقول جوجل: إنها لن تأخذ جزءًا من التبرعات المقدمة من خلال المساعد، حيث ستصل التبرعات كاملةً مباشرةً إلى مركز العدالة الشرطية. وتخطط الشركة أيضًا لتوسيع ميزة التبرع من مساعدها الرقمي لدعم “المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الربحية الأخرى” في الأسابيع المقبلة، ومع ذلك فإن جوجل لم تحدد بعدُ المنظمات التي اختارتها.

The Center for @PolicingEquity is determined to identify and stop racial disparities in law enforcement.

In the U.S., ask your Assistant for help donating to the Center. Just say, “#HeyGoogle, donate to racial justice.” Learn more about the Center → https://t.co/uev6Z3vsTf pic.twitter.com/UATfK1FLNk

— Google (@Google) August 28, 2020