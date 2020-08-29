كيف ساهم نجاح هاتف Pixel 3a في تغيير جوجل لإستراتيجية تسويقها؟

لطالما كانت هواتف (بيكسل) Pixel من جوجل باهظة الثمن نسبيًا، مقارنة بهواتف أخرى، مثل: جالاكسي وآيفون من حيث المواصفات والإمكانات، والأهم من ذلك فهناك عدد قليل من المستخدمين الذين كانوا على استعداد للانتقال من هواتفهم الحالية إلى تجربة هواتف (بيكسل) لأول مرة.

وكان بالفعل اسم جوجل وحده لم يكن كافيًا لإقناع الكثير من المستهلكين، ولكن مع طرازي (Pixel 3a) و(Pixel 3a XL) اللذان تم إطلاقهما في العام السابق 2019 تغيرت الكثير من الأمور، فكيف تمكنت جوجل من استغلال نجاح هاتف (Pixel 3a) في تغيير إستراتيجية التسويق الخاصة بها؟

هاتف Pixel 3a ونجاح لا يزال مستمرًا حتى الآن:

يرجع النجاح الكبير في ازدياد إقبال المستهلكين لاقتناء هواتف (بيكسل) وارتفاع مبيعاتها الإجمالية بنسبة تزيد عن 50% في عام 2019 إلى هاتفي (Pixel 3a) و (pixel 3a XL) التي تجاوزت ضعف مبيعات هاتف (Pixel 3) الرائد، وكذلك مع إطلاق الطراز التالي (Pixel 4) و (Pixel 4 XL)، لا يزال العملاء يثنون على سلسلة (Pixel 3a) و (3a XL) حتى في عام 2020، واستمرت هواتف (Pixel 3a) و (3a XL) في التفوق على سلسلة (Pixel 4).

نتيجة لهذا الأمر، قامت جوجل بتغيير إستراتيجيتها فيما يخص تسويق هاتف (Pixel 4a) في عام 2020 – وهو هاتف رائع يحمل الكثير من ميزات هاتف (Pixel 3a) مثل جودة الكاميرا – حيث أطلقته بسعر يبلغ 349 دولارًا وهو أقل بنحو 50 دولارًا من هاتف (Pixel 3a).

هذه الخطوة جلبت تعليقات إيجابية للغاية، حيث يعتبر هاتف (Pixel 4a) حاليًا أفضل هاتف مبيعًا في موقع أمازون، كما أنه من المتوقع أن يصل سعر هاتف (Pixel 4a 5G) إلى 500 دولارٍ، وهو لا يزال سعرًا معقولاً بالنسبة للعديد من المستهلكين.

حتى هاتف (Pixel 5) الرائد والمتوقع إطلاقه في شهر أكتوبر سيأتي بسعر مقبول ومناسب حيث من المتوقع أن يبدأ بسعر 650 دولارًا فقط.

وتعتبر إستراتيجية جوجل في إطلاق هواتف بيكسل بأسعار رخيصة نوعًا ما، نتيجة اقتناع الشركة بأن العديد من المستهلكين قد سئموا من ارتفاع أسعار الهواتف باستمرار، خاصة الهواتف الرائدة، مثل: هاتف Galaxy S20 من سامسونج الذي يبدأ من 999 دولارًا، لذا فإن إطلاق هواتف ذكية تبدأ بأسعار من 600 أو 500 دولارٍ سيكون أمر جذاب للغاية.

ولديها الآن بالفعل فرصة في التقدم قليلًا للحصول على حصة مناسبة في سوق الهواتف الذكية، وبالرغم من أن سلسلة هواتف (Pixel) قد لا تبدو جذابة بشكل خاص للوهلة الأولى، إلا أن معظم المستهلكين يفضلونها بسبب سرعة حصولها على أحدث إصدارات نظام أندرويد.

كما تتميز هواتف بيسكل بقوة إمكانيات الكاميرا حيث إنها تعتبر نقطة القوة الرئيسية فيها، ولكن الطريقة الوحيدة التي سيكون الناس على استعداد لتجربة هواتف بيكسل للمرة الأولى هي إذا كانت أقل تكلفة بشكل كبير من الهواتف الأخرى الشهيرة التي يعرفونها ويستخدمونها الآن.