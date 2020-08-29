على الرغم من عدم وجود طراز هاتف (Pixel 4a XL) من جوجل هذا العام، إلا أن الشركة ستطلق بدلًا عنه طراز يدعم اتصال شبكات الجيل الخامس يُسمى (Pixel 4a 5G)، ومن المتوقع أن يُطلق في 30 سبتمبر المقبل تزامنًا مع إطلاق الطراز الجديد من الهاتف الرائد (Pixel 5).

إليك كل ما تريد معرفته عن هاتف Pixel 4a 5G القادم من جوجل:

ما هي مواصفات هاتف Pixel 4a 5G:

وفقًا لتسريب حديث نشر في موقع Reddit سيأتي الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 765G)، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وبطارية بسعة 3800 ميلّي أمبير/ الساعة، وشاشة ذات معدل التحديث 60 هرتزَا.

ويعد هذا تحسينًا عندما يتعلق الأمر بالبطارية والمعالج وهو أمر منطقي بالنسبة لهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، لكن ذاكرة الوصول العشوائي هي نفسها الموجودة في الطراز الذي يدعم شبكات الجيل الرابع، كما من المتوقع أن يحتوي الهاتف على سعة التخزين نفسها الموجودة في هاتف Pixel 5 التي تبلغ 128 جيجابايت.

الكاميرا:

من المتوقع أن يحصل الهاتف على بعض التحسينات في الكاميرا، فوفقًا للتسريب نفسه، سيتم إضافة عدسة بزاوية عريضة بدقة 16 ميجابكسل بالإضافة إلى الكاميرا الأساسية بدقة 12.2 ميجابكسل، ولكن ستأتي الكاميرا الأمامية في الهاتف بدقة 8 ميجابكسل، وهي نفسها الموجودة في هاتف Pixel 5.



التصميم :

وفقًا للتسريبات سيأتي هاتف (Pixel 4a 5G) بشاشة أكبر قليلًا من هاتف (Pixel 4a) و (Pixel 5) قد تصل إلى 6.2 بوصات، ويبدو أن هذا الأمر سيكون مؤكدًا وفقًا للصورة الرسمية الوحيدة التي نشرتها جوجل للهواتف الجديدة حتى الآن.

ويظهر تسريب آخر من حساب تويتر الموثوق OneLeaks بالشراكة مع موقع 91Mobiles أن الهاتف سيكون بالتصميم نفسه الذي أتى به هاتف (Pixel 4a) حيث سيحتوي على مستشعر بصمة خلفي والموضع نفسه لزر الفتح وهيكل خارجي من البلاستيك الأسود، بالإضافة إلى منفذ شحن USB-C ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم.

تاريخ الإطلاق والسعر:

من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف مع هاتف (Pixel 5) الرائد في الوقت نفسه في نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر القادمان، كما يُزعم أن باب الطلب السابق سيُفتح في الثامن من شهر أكتوبر، كما أكدت شركة جوجل أن سعر الهاتف سيبدأ من 499 دولارًا.