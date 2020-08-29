فيسبوك تربط المستخدمين باشتراكاتهم في الأخبار

تواصل شركة فيسبوك اكتشاف أفضل الطرق للترويج لأخبار موثوقة على المنصة، وقد تكون إحدى الطرق التالية هي ربط الملفات الشخصية للمستخدمين باشتراكاتهم في الأخبار.

وكشفت الشركة أنها تعمل مع ناشرين لاختبار ميزة جديدة لربط الحسابات، وعندما تحدد فيسبوك أن مستخدمًا يشترك مع ناشر مشارك، فإنها ستدعو المستخدم لربط حساب الاشتراك الخاص به.

وبمجرد ربط الحسابات، إذا نقر المستخدم على رابط ضمن نظام اشتراك مدفوع عبر فيسبوك، فلن يضطر إلى تسجيل الدخول للوصول إلى المحتوى.

وسيرى المستخدمون الذين يربطون حساباتهم المزيد من القصص من هؤلاء الناشرين في (Facebook News).

وتختبر فيسبوك الميزة مع عدد قليل من الناشرين، مثل (The Atlantic) و (Winnipeg Free Press)، ويبدو أن نتائج الاختبارات المبكرة واعدة.

وحقق المشتركون الذين ربطوا حساباتهم على فيسبوك في شهر يونيو زيادة في النقرات على المقالات بنسبة 111 في المئة مقارنةً بمن لم يربطوا حساباتهم، حسبما قالت الشركة في تدوينة.

وقال كريستيان بانسون (Christian Panson)، نائب رئيس الشؤون الرقمية في (Winnipeg Free Press)، في بيان: يعاني الأشخاص من الإجهاد بسبب الحسابات وكلمات المرور، لذا فليس من المستغرب أن تكون إحدى شكاوى القراء الأكثر شيوعًا هي أنه يتعين عليهم تسجيل الدخول كثيرًا، وبالطبع عندما يحدث ذلك لا يتذكرون اسم المستخدم أو كلمة المرور.

وأضاف “بمجرد أن يربط القارئ اشتراكه، فإن أي زيارة لنا من فيسبوك توفر تجربة سلسة ومباشرة بالمحتوى الذي يتوقعه”.

ولا تزال المنصات، مثل فيسبوك وآبل، والناشرون يكتشفون كيفية العمل معًا، ويقال: إن فيسبوك عرضت على الناشرين ملايين الدولارات للمشاركة في علامة تبويب الأخبار الخاصة، التي تعمل الشركة الآن على توسيعها لتشمل المزيد من البلدان.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي: إنها ملتزمة بالترويج للتقارير الأصلية، لكنها تكافح أيضًا للعثور على تغطية إخبارية محلية كافية.

ويساعد الترويج للأخبار الموثوقة على المنصة في استعادة السيطرة على المعلومات المضللة المتفشية، ويمكن أن تتيح الميزة أيضًا للناشرين تقديم المزيد من الخبرات والتوصيات الشخصية عبر فيسبوك، أو قد تكون طريقة أخرى للعملاقة للحصول على المزيد من بياناتك.