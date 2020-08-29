فيسبوك تتيح شبكتها الاجتماعية الافتراضية Horizon لمزيد من المستخدمين

كشفت شركة فيسبوك في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي خلال مؤتمر مطوري الواقع الافتراضي Oculus Conference 6 عن (فيسبوك هورايزون) Facebook Horizon، وهي شبكة اجتماعية جديدة قائمة على الواقع الافتراضي.

والآن أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي عن توسعة إتاحة الشFبكة الاجتماعية لتدخل المرحلة التجريبية العامة القائمة على الدعوة فقط، ويمكن الانضمام إلى قائمة الدعوة من هنا.

وقالت فيسبوك العام الماضي في بيان: إن (فيسبوك هورايزون) موجهة لمستخدمي منصتي (أوكولوس كوست) Oculus Quest، و(أوكولوس ريفت) Oculus Rift، ومن المقرر إطلاقها في عام 2020. وأضافت الشركة وقتئذ: “تتويجًا لما تعلمناه حتى الآن بشأن المساحات والمجتمعات الافتراضية، تعد (هورايزون) الخطوة الأولى نحو عالم آخذ في التوسع من التواصل والاستكشاف حيث يصبح أي شيء ممكنًا”.

وتمتاز شبكة الواقع الافتراضي الاجتماعية (فيسبوك هورايزون) بأنها توفر للمستخدمين إمكانية استكشاف أماكن جديدة، وممارسة الألعاب، وبناء المجتمعات، وحتى الدخول في تجارب جديدة خاصة بهم.

وفي بداية الدخول إلى هذا العالم الافتراضي، سيكون على المستخدمين تصميم الشخصية الافتراضية التي تناسبهم من مجموعة من خيارات الشكل والجسم، ثم استخدام البوابات الشبيهة بالسحر – والمسماة (تيليبودز) Telepods – سوف تنقل الناس من المساحات العامة إلى عوالم جديدة ملؤها المغامرة والاستكشاف.

وأوضحت فيسبوك أنه سيكون بإمكان المستخدمين لاحقًا بناء عوالم خاصة باستخدام (باني العالم) World Builder، وهي مجموعة من أدوات الإنشاء السهلة الاستخدام، إذ لا تتطلب أي معرفة سابقة بالبرمجة. ولحماية المستخدمين في هذا العالم الافتراضي، فسوف توفر فيسبوك أدوات أمان وإرشادات للبشر باسم (سكان هورايزون المحليون) Horizon Locals.

ومنذ الإعلان عن الشبكة، أضافت الشركة بيئات وألعاب جديدة، كما أضافت أدوات جديدة لمكافحة إساءة الاستخدام على المنصة، ومن ذلك خيار الابتعاد عن عالم الواقع الافتراضي العام إلى “منطقة آمنة شخصية”، حيث يمكن للمستخدم كتم الأشخاص والمحتوى من حوله، وحظرهم والإبلاغ عنهم.