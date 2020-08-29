سامسونج قد تُنهي سلسلة “جالاكسي نوت” لأن “جالاكسي إس21” قادم مع قلم

أفاد تقرير جديد من كوريا الجنوبية بأن شركة سامسونج ستجري بعض التغييرات الجادة في هواتفها الرائدة المقررة لعام 2021، وذلك في مسعى لتقليلها.

ومع هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 التي أُطلقت في وقت سابق من العام الحالي، أطلقت الشركة ثلاثة هواتف: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا). أما هواتف سلسلة (جالاكسي نوت)، فقد أطلقت الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي، هاتفين، هما: (جالاكسي نوت 20)، و(جالاكسي نوت 20 ألترا).

ولكن وفقًا للتقرير الذي نشره موقع The Elec Korea، فإن خليفة هاتف (جالاكسي إس20) من سامسونج، الذي يُشار إليه الآن تحت الاسم (جالاكسي إس21)، سيأتي مع قلم إلكتروني (إس-بن) S-Pen، ولكن لهاتف (جالاكسي إس21 ألترا). ويُتوقع أن تُطلق هواتف (جالاكسي إس21) خلال النصف الأول من العام المقبل.

According to @hwangmh01, Samsung Galaxy S21 Series Code name is 'Unbound'. 3 devices in development: M1, N2 & O3. The device O3 will have an S-Pen. Rumors about Samsung dropping Note series really coming true? 😮 https://t.co/zqYJxeCPxk — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 24, 2020

ولم تؤكد سامسونج بعدُ عزمها إطلاق هواتف (جالاكسي نوت21) للعام المقبل، ولكن التوقعات تشير إلى أن الشركة ستستغني عن سلسلة (جالاكسي نوت) بالنظر إلى أن أحد إصدارات (جالاكسي إس21) سيتضمن القلم الإلكتروني، وهي الميزة الأبرز لهواتف السلسلة.

وستركز سامسونج بدلًا من ذلك، على إطلاق هاتف (جالاكسي زد فولد 3) Galaxy Z Fold 3 في الوقت المتعاد لإطلاق الهواتف الجديدة من سلسلة (جالاكسي نوت)، أي في النصف الثاني من العام المقبل.

ومع التقدم في الإنتاج الشامل للزجاج الفائق الرقة UTG، تتمتع سامسونج بالقدرة على إنتاج 600,000 شاشة قابلة للطي شهريًا وتخطط لهدف نهائي يتمثل في مليون شاشة قابلة للطي شهريًا بحلول نهاية العام.

وقد لا تبيع سامسونج العديد من الأجهزة القابلة للطي كما هو الحال في هواتف سلسلة (جالاكسي نوت)، ولكن هامش الربح المرتفع للأجهزة القابلة للطي يمكن أن يعوض العدد الأقل من الوحدات. ويمكن أن تحصل تشكيلة (جالاكسي إس21) أيضًا على المزيد من المبيعات.