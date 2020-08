سامسونج قد تُنهي سلسلة “جالاكسي نوت” لأن “جالاكسي إس21” قادم مع قلم

أفاد تقرير جديد من كوريا الجنوبية بأن شركة سامسونج ستجري بعض التغييرات الجادة في هواتفها الرائدة المقررة لعام 2021، وذلك في مسعى لتقليلها.

ومع هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 التي أُطلقت في وقت سابق من العام الحالي، أطلقت الشركة ثلاثة هواتف: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا). أما هواتف سلسلة (جالاكسي نوت)، فقد أطلقت الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي، هاتفين، هما: (جالاكسي نوت 20)، و(جالاكسي نوت 20 ألترا).

ولكن وفقًا للتقرير الذي نشره موقع The Elec Korea، فإن خليفة هاتف (جالاكسي إس20) من سامسونج، الذي يُشار إليه الآن تحت الاسم (جالاكسي إس21)، سيأتي مع قلم إلكتروني (إس-بن) S-Pen، ولكن لهاتف (جالاكسي إس21 ألترا). ويُتوقع أن تُطلق هواتف (جالاكسي إس21) خلال النصف الأول من العام المقبل.

According to @hwangmh01,

Samsung Galaxy S21 Series Code name is 'Unbound'.

3 devices in development: M1, N2 & O3.

The device O3 will have an S-Pen. Rumors about Samsung dropping Note series really coming true? 😮 https://t.co/zqYJxeCPxk

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 24, 2020