آبل تنهي حساب App Store لصانعة فورتنايت

صرحت شركة آبل أنها أنهت حساب شركة (Epic Games)، صانعة لعبة فورتنايت (Fortnite)، في متجر التطبيقات (App Store) وسط معركة قانونية بشأن إرشادات الدفع داخل التطبيق الخاصة بالشركة المصنعة لهاتف آيفون واتهام هذه الإرشادات بأنها تشكل احتكارًا.

وأوضحت آبل أن تحركها لن يؤثر على محرك الألعاب (Unreal) من (Epic Games)، وهي أداة برمجية يعتمد عليها المئات من صانعي التطبيقات الآخرين.

لكن هذه الخطوة تعني أن مستخدمي آيفون لن يتمكنوا من تنزيل فورتنايت أو ألعاب (Epic Games) الأخرى من خلال (App Store).

وسيظل اللاعبون الذين قاموا بتنزيل ألعاب (Epic Games) قادرين على اللعب، لكن لن يكونوا قادرين على إجراء عمليات شراء داخل التطبيق باستخدام نظام الدفع من آبل.

وقضت محكمة فيدرالية بأن شركة آبل قد تحظر ألعاب (Epic Games) من متجرها ولكنها لا تستطيع اتخاذ إجراء من شأنه أن يضر بمحرك الألعاب (Unreal) بينما تستمر دعوى (Epic Games) بشأن الاحتكار ضد آبل.

وأنهت آبل حساب شركة (Epic Games) في متجر التطبيقات بعد أن نفذت صانعة الألعاب الشهيرة ميزة للسماح لمستخدمي آيفون بإجراء عمليات شراء داخل التطبيق مباشرةً، بدلاً من استخدام نظام الشراء داخل التطبيق من آبل، الذي يفرض عمولات بنسبة 30 في المئة.

وقالت شركة آبل: إنها ستسمح للعبة فورتنايت (Fortnite) بالعودة إلى المتجر إذا قامت (Epic Games) بإزالة ميزة الدفع المباشر، لكن (Epic Games) رفضت، قائلة: إن الامتثال لطلب آبل يعني التواطؤ مع آبل للحفاظ على احتكارها للمدفوعات داخل التطبيق على (iOS).

وأكد قرار (Epic Games) أنه سيتم إنهاء حسابها، وهي الخطوة التي اتخذتها شركة آبل الآن.

وقالت شركة آبل في بيان: أوصت المحكمة بأن تمتثل شركة (Epic Games) لإرشادات متجر التطبيقات بينما تمضي قضيتهم قدمًا، وهي الإرشادات التي اتبعوها على مدار العقد الماضي.

وأضافت “بدلاً من الامتثال، قامت (Epic Games) بإرسال تحديثات فورتنايت بشكل متكرر مما يعني أنها مصممة على انتهاك إرشادات متجر التطبيقات، وهذا الأمر ليس عادلًا لجميع المطورين الآخرين في متجر التطبيقات”.