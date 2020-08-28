iPhone 12 سيأتي بدون ملحقات وأغلى من iPhone 11

أكد تقرير جديد صادر عن محللين في (TrendForce) هذا الأسبوع التقارير التي تفيد بأن هاتف iPhone 12 سيشحن بدون ملحقات مثل (EarPods) السلكية ووحدة الطاقة، كما يتحدث التقرير أيضًا عن خطط تسعير آبل لهواتفها.

يضم (TrendForce) مجموعة متنوعة من التقارير الأخرى وتقترح أن تقوم آبل بشحن iPhone 12 بدون شاحن في العلبة وبدون سماعات (EarPods) سلكية، حيث أفاد محللون آخرون، مثل (Ming-Chi Kuo)، عن هذا في الفترة الماضية، واقترح (Kuo) أن تبيع شركة آبل وحدة الطاقة بقوة 20 واط بشكل منفصل.

يلقي التقرير أيضًا بعض الضوء على إستراتيجية التسعير المحتملة لشركة آبل لجهاز iPhone 12. ووفقًا لما ذكره (TrendForce)، إليك كيفية قيام آبل على الأرجح بتسعير تشكيلة هاتفها المرتقب:

iPhone 12: يبدأ سعره بين 699 دولارًا و 749 دولارًا.

iPhone12 Max: يبدأ السعر من 799 دولارًا إلى 849 دولارًا.

iPhone12 Pro: يبدأ السعر بين 1049 دولارًا و 1099 دولارًا.

iPhone12Pro Max: يبدأ السعر من 1149 دولارًا إلى 1199 دولارًا.

إذا تبين أن هذه التوقعات من (TrendForce) صحيحة، فإن هذه الأسعار ستمثل زيادة في الأسعار على أساس سنوي بالنسبة لجهاز iPhone 12 مقارنة مع (iPhone 11)، وقد أشارت التقارير السابقة إلى مثل هذا الاحتمال بسبب مكونات شبكات الجيل الخامس الأكثر تكلفة، ولكن تهدف آبل إلى إبقاء الأسعار منخفضة من خلال مجموعة متنوعة من الجهود.

في الواقع، ذكر (Ming-Chi Kuo) أن شركة آبل لا تخطط لوضع أي زيادة في تكلفة هاتفها المرتقب للمستهلكين، ويشير هذا إلى أنه سيتم تسعير تشكيلة iPhone 12 بشكل مشابه لتشكيلة هواتف (iPhone 11).

من الأمور المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار أن شركة آبل غالبًا ما تكون جيدة جدًا في الحفاظ على معلومات التسعير طي الكتمان حتى يتم إصدار الهاتف، وفي كثير من الأحيان، تنبؤات المحللين بتسعير الهاتف، حتى لو كانت تستند إلى محادثات سلسلة التوريد، تكون غير صحيحة أو صحيحة جزئيًا فقط.

يمكن لمتابعي البوابة العربية للأخبار التقنية الاطلاع على كافة التسريبات المتعلقة بهاتف آبل المرتقب من خلال زيارة القسم الخاص به على موقعنا.