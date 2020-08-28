iOS 14 يغضب المعلنين من خلال الإعدادات التي يوفرها.. إليك التفاصيل

من بين جميع شركات التكنولوجيا الكبرى، تمتلك شركة آبل أفضل سياسات الخصوصية، ومع نظام التشغيل iOS 14 تجري آبل ترقية كبيرة تركز على الخصوصية لنظام (iOS)، وبمجرد وصول تحديث نظام التشغيل الجديد iOS 14 هذا الخريف، يمكن للمستخدمين اختيار إخفاء رقم معرف المعلنين (IDFA) لأجهزتهم من التطبيقات، وإذا قمت بذلك فلن يعجب المعلنين.

رقم (IDFA) الخاص بك هو رقم تعريف خاص بالجهاز يستخدمه المعلنون لتتبع نشاطك وتقديم الإعلانات المستهدفة في التطبيقات التي تستخدمها، حيث يحوي كل جهاز من أجهزة آبل على رقم (IDFA) فريد، وحتى إذا قام المستخدمون بإعادة تعيينه يدويًا، يمكن للتطبيقات الوصول إليه دائمًا، وهذا الأمر يشرح سبب ظهور إعلانات متشابهة عبر التطبيقات المختلفة أحيانًا.

ستجبر آبل التطبيقات في نظام التشغيل iOS 14 على طلب إذن المستخدم فيما يتعلق بالتتبع والإعلان المخصص في المرة الأولى التي يفتحون فيها التطبيق.

يعد التغيير في الوصول إلى رقم (IDFA) خبرًا جيدًا لمستخدمي نظام iOS 14 حيث يمنحك ذلك المزيد من التحكم المباشر في التطبيقات التي يمكنها تتبعك ومشاركة بياناتك مع شبكات الإعلانات، ولكي تكون واضحًا، لا يعني هذا التغيير أنك لن ترى أي إعلانات ولكنه يجعل من الصعب على التطبيقات والمعلنين جمع معلومات عنك.

يمثل هذا التغيير أخبارًا سيئة للمعلنين، الذين يعتمدون على رقم (IDFA) – وما يعادله من (AAID) في أندرويد – لجمع بيانات المستخدم وتقديم إعلانات أكثر صلة، وتتبع ما إذا كان المستخدمون يتفاعلون مع الإعلانات التي يشاهدونها.

إذا رفض مستخدمو iOS 14 وصول التطبيقات إلى رقم (IDFA) الخاص بهم، فلن يتمكن المعلنون من جمع هذه المعلومات، وينهار نموذج تحقيق الدخل بالكامل، ولكن بدلاً من تدمير نموذج صناعة الإعلانات تمامًا، قامت آبل ببناء نظام بديل ، يسمى (SKAdNetwork)، يوفر بيانات معدل التحويل دون تقديم رقم (IDFA).

من المحتمل أن يحاول المعلنون حث المستخدمين على الاشتراك في تتبع رقم (IDFA) من خلال الوعد بأنهم سيشاهدون إعلانات أكثر صلة من خلال القيام بذلك، ولكن هذه ليست حجة مقنعة، حتى مع (SKAdNetwork) فإن قرار آبل بإخفاء رقم (IDFA) للجهاز افتراضيًا سيكون بمثابة صداع للمعلنين والتطبيقات التي تعتمد على عائدات الإعلانات التي تحقق الدخل، ولكنها خطوة خصوصية مرحب بها للمستخدمين.