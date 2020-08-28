شهد التصوير الفوتوغرافي والفيديو ارتفاعًا عالميًا في الوقت الحاضر بسبب عدد الطرق التي يمكنك من خلالها مشاركة المحتوى الخاص بك عبر الويب، ويتوق الكثير من الأشخاص لالتقاط جمال العالم ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات، وتعمل التطورات التكنولوجية المختلفة أيضًا على تحسين تجربة الأشخاص، مما يسمح حتى لغير المحترفين بأن يكونوا أكثر إبداعًا في أخذ اللقطات، كما يغير استخدام الدرونز في الحياة اليومية ما يتم التقاطه، حيث تتيح الدرونز الآن رؤية العالم من منظور مختلف.

السوق مشبع بالفعل بالعلامات التجارية والشركات المختلفة التي تنتج الدرونز (الطائرات بدون طيار)، لذا فأنت بحاجة إلى قرارات جيدة قبل أن تتمكن من إجراء عملية الشراء، وعند البحث عن الدرونز المثالية لك، هناك عوامل مهمة يجب أن تأخذها في الاعتبار.

5 صفات ابحث عنها في الدرونز قبل الشراء:

النطاق:

التحليق باستخدام الدرونز والتقاط الصور والفيديوهات يعتبر طريقة مثيرة، لأنها تشبه امتلاك لعبة يمكنك اللعب بها، حيث يمكنك استخدام أجهزة التحكم عن بعد لتوجيه الدرونز إلى المكان الذي تريده في الهواء، لكن عندما تشتريها عليك التحقق من النطاق الذي يمكن أن تذهب إليه قبل أن تفقد السيطرة عليها.

عمر البطارية:

يتم استخدام الدرونز بشكل أفضل عندما يكون لديك أسلوب حياة نشط، وترغب في زيارة الهواء الطلق لالتقاط صور للمناظر الطبيعية الجميلة من حولك، وهذا يعني أنك لن تواجه القدر نفسه من مصادر الكهرباء، خاصة عندما تذهب في مغامرات لساعات طويلة، ولا يمكنك تحمل إنتهاء شحن الدرونز عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

لذلك قبل القيام بعملية الشراء، تحقق من عمر البطارية وتأكد من أنها تناسب احتياجاتك، ولا تدع اللحظات الجميلة تمر عليك بسبب بطارية لا يمكن الاعتماد عليها وتحتاج إلى إعادة شحن بشكل مستمر.

جودة الكاميرا:

يمكن أن تبدو الدرونز على أنها لعبة رائعة، ولكنها في الأساس كاميرا، لذا فإن إحدى أهم المزايا التي يجب عليك التحقق منها هي جودة الكاميرا، ومن الأفضل التقاط المناظر الطبيعية والصور الكبيرة الحجم بدقة عالية، لذا اختر الكاميرات ذات الدقة العالية للحصول على صورة رائعة.

الأمان:

معظم الدرونز العالية الجودة باهظة الثمن، لذلك قد ترغب في شراء واحدة يمكن أن تدوم لسنوات للحصول على قيمة أموالك، لذلك يجب عليك التأكد من أنها لن تتحطم أو تضيع أو يتم تدميرها أثناء تشغيلها، لذا يجب أن تغطي المستشعرات جميع الزوايا الأربع حتى لا تصطدم بأشياء أخرى، مما قد يتسبب في ضرر عند الاصطدام، ويجب أن تعطيك الأداة تحذيرًا إذا كانت هناك عوائق بالقرب منها حتى تتمكن من إجراء التعديل اللازم، حيث تحوي معظم الدرونز على هذه الميزة في إعلاناتها، ولكن تأكد من إجراء اختبار فعلي قبل الشراء للتحقق من ذلك.

الحجم والتصميم:

لا يهم حجم الدرونز لأن الأمر يعتمد على كيفية استخدامها، وعلى الرغم من أهمية ذلك، إلا أنه يجب عليك التفكير في الحجم الصغير الذي يكفي لتوضيبها في حقيبة ظهر، ومع التصميم، يمكنك الاختيار من بين ألوان مختلفة وأنماط شفرة دوارة مختلفة، حيث يؤثر الأسلوب بشكل كبير على الديناميكا الهوائية للدرونز، كما أن بعض التصميمات تعطي طيرانًا أكثر استقرارًا عند إطلاقها في الهواء.