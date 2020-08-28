كيفية عمل ميزة App Clips الجديدة في iOS 14

تعد ميزة App Clips إحدى الميزات الرئيسية في نظام التشغيل iOS 14 حيث تتيح للمستخدمين تنزيل إصدار أصغر من التطبيق للقيام بمهمة محددة، وعلى الرغم من أنه تم تقديمها في (WWDC 2020)، فقد تساءل بعض المستخدمين والمطورين عن كيفية عملها نظرًا لأن App Clips لم تكن متاحة حتى الإصدار التجريبي الخامس من نظام iOS 14.

كشف موقع (9to5Mac) لأول مرة عن هذه الميزة قبل أشهر من (WWDC 2020) استنادًا إلى إصدار مبكر لنظام التشغيل iOS 14 حيث أوضح الموقع في ذلك الوقت أن App Clip هي طريقة جديدة لعرض أجزاء محددة من تطبيقات الطرف الثالث عبر النظام دون الحاجة إلى تثبيتها.

بمعنى آخر، يمكنك الوصول إلى أجزاء من التطبيق دون تثبيته على هاتف آيفون أو جهاز آيباد، حيث تقدم التطبيقات المصغرة مع وظائف محدودة تركز على المهام البسيطة والسريعة.

يمكن تفعيل ميزة App Clips بالطرق التالية:

Apple’s App Clip Codes

علامات NFC.

رموز QR.

بنرات تطبيق سفاري.

الروابط في الرسائل.

بطاقات المكان في الخرائط.

لنفترض أنك عثرت على مطعم في تطبيق خرائط آبل وتريد أن تطلب شيئًا من هناك، وإذا كان هذا المطعم يقدم App Clip، فلن تحتاج إلى تنزيل التطبيق الكامل وتثبيته من آب ستور، لكن بدلاً من ذلك، سيقوم تطبيق الخرائط بتحميل جزء فقط من التطبيق يحوي القائمة وخيارات الدفع.

وينطبق الشيء نفسه عندما يرسل لك صديق رابطًا إلى تطبيق لم تثبته على هاتفك الآيفون أو جهازك الآيباد، أو عندما تحتاج إلى الدفع مقابل ركوب دراجة بخارية مشتركة ولكن ليس لديك تطبيق لذلك، سيظهر مقطع التطبيق المعني على شاشة جهازك مع الوظائف التي تحتاجها فقط في تلك اللحظة.

يمكن أن توفر ميزة App Clips إمكانية التكامل مع (Apple Pay) حتى لا تضطر إلى إدخال معلومات بطاقتك الائتمانية في كل مرة تستخدمها، ويمكنها أيضًا التحقق من موقع المستخدم وتقديم إشعارات فورية لمدة ثماني ساعات بعد استخدامها، حيث يتيح لك هذا إغلاق عرض المقطع والاستمرار في تلقي التنبيهات ذات الصلة.

كما يمكن الوصول بسهولة إلى جميع مقاطع التطبيقات المستخدمة في الفترة الأخيرة من خلال صفحة مكتبة التطبيقات الجديدة، والتي سيكون لها قسم مخصص جديد، ومن هناك، يمكن للمستخدمين أيضًا تثبيت الإصدارات الكاملة لتلك التطبيقات.