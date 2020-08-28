كيفية إنشاء كلمة المرور القوية لكل موقع والحفاظ على أمان معلوماتك

يمكن أن تكون كلمة المرور مزعجة للغاية، خاصة إذا كان لديك العديد من الحسابات المختلفة، وفي النهاية سيأتي شيء ما ليحل مكانها، حيث إن العديد من الهواتف الذكية الحديثة تستخدم بالفعل ماسح ضوئي للوجه أو بصمات الأصابع.

لكن في الوقت الحالي، علينا استخدامها، وهذا يعني أنه يجب عليك معرفة كيفية إنشاء كلمة المرور القوية والفريدة من نوعها لحماية حساباتك.

لماذا تعد كلمات المرور القوية والمعقدة مهمة؟

كلمة المرور القوية هي كلمة يصعب على المخترق معرفتها أو تجاوزها، وبشكل عام، كلما كانت كلمة مرورك أطول وأكثر تعقيدًا كانت أقوى.

كما أن الكلمة الضعيفة هي كلمة بسيطة، يمكن العثور عليها ببساطة، حيث يمكن أن تكون عبارة بسيطة وشائعة الاستخدام مثل (letmein) أو (password123). حيث يمتلك المتسللون قوائم طويلة من كلمات المرور الشائعة الاستخدام، واستخدام شيء مثل هذا يشبه عدم وجود كلمة مرور على الإطلاق.

هناك بعض الطرق الشائعة التي يستخدمها المتسللون لاختراق كلمات المرور، وهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر نجاحًا مع كلمات المرور القصيرة والبسيطة.

إذا كانت كلمة مرورك أكثر تعقيدًا إلى حد ما – فهي ليست كلمة واحدة أو تتضمن رقمًا أو رمزًا – فلن ينجح المخترق بالوصول لحسابك.

كيفية إنشاء كلمة مرور قوية:

اجعلها كلمة طويلة: كلما طالت كلمة مرورك كان ذلك أفضل، حيث تتطلب العديد من مواقع الويب أن تكون كلمات المرور من ثمانية أحرف على الأقل (بعضها يسمح بستة أحرف على الأقل)، ولكن ما لم يحد الموقع من الحد الأقصى لطول كلمة المرور، يجب أن تجعلها بحد 12 حرفًا على الأقل.

استخدم مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

إذا كنت تستخدم مدير كلمات المرور – يجب عليك استخدام مدير كلمات المرور – يمكنك السماح له بإنشاء كلمة طويلة وقوية تلقائيًا.

لا تقم أبدًا بإعادة استخدام كلمة مرورك – يجب أن تكون فريدة دائمًا.

لا تستخدم بدائل الرموز، مثل الرمز @ للحرف A. فهو ليس ذكيًا، ويمكن تخمينه بسهولة من خلال أدوات القرصنة التي تجرب هذه الأنواع من البدائل تلقائيًا.

لا تستخدم كلمات أو عبارات شائعة مثل كلمة المرور أو (qwerty) أو كلمات المرور التي لها أهمية شخصية بالنسبة لك، مثل أسماء أفراد العائلة.

بغض النظر عن مدى تعقيد كلمة مرورك، يجب ألا تعيد استخدامها مطلقًا، فمن المحتمل أن يتم اختراق جميع حساباتك من خلال كلمة شائعة.