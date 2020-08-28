كم تبلغ أرباح صناع المحتوى في يوتيوب وكيف يمكنك حساب أرباحك؟

أعلنت شركة جوجل خلال شهر فبراير الماضي أن إيرادات إعلانات يوتيوب وصلت إلى 15 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام في نهاية هذا العام، وهو ما ينعكس على أرباح صناع المحتوى في يوتيوب في كل بلد.

تشكل الإعلانات على موقع يوتيوب الآن حوالي 9% من إجمالي عائدات شركة (ألفابيت) Alphabet الشركة الأم لجوجل، وتستمر عائدات الإعلانات في يوتيوب في النمو بوتيرة سريعة، حيث زادت بنسبة 36% تقريبًا في عام 2019. وهذه وتيرة أسرع بكثير من إجمالي عائدات إعلانات جوجل، ومنها: نشاط الإعلانات على محرك البحث الذي نما بنسبة 16% فقط على أساس سنوي في 2019.

يمكنك الآن العثور على أي شيء تقريبًا على موقع يوتيوب، من وصفات الطعام ودروس المكياج إلى الألعاب، حيث يستطيع أي صانع محتوى مميز أن يحقق مكاسب مالية كبيرة من نشر مقاطع الفيديو في يوتيوب، وبعضهم يحققون أرباح ضخمة ولا تزيد أعمارهم عن ست سنوات فقط.

أجرت شركة (Accredited Debt Relief) – التي يقع مقرها في مدينة هيوستن في ولاية تكساس – بحثًا عن أشهر صناع المحتوى في يوتيوب في كل بلد، والأرباح التي يحصلون عليها، حيث يحقق صناع المحتوى في يوتيوب الأرباح من الإعلانات المعروضة داخل المحتوى الخاص بهم.

استعانت الشركة أثناء إجراء البحث بمواقع الويب (Social Blade) و(Vidooly) لتحديد صناع المحتوى الذين لديهم لديه أكبر عدد من المشتركين في كل بلد حول العالم، كما استعانت بموقع (Banner Tag) للوصول إلى متوسط أعداد المشاهدات اليومية، وفي النهاية استخدمت موقع (Noxinfluencer) لحساب أرباح كل قناة بناءً على متوسط أعداد المشاهدات اليومية.

وجاءت النتائج كالتالي:

في الولايات المتحدة الأمريكية، احتلت الطفلة الروسية الأمريكية (Anastasia Radzinskaya) – التي تُعرف باسم (ستايسي أو ناستي) وتبلغ من العمر 6 سنوات – المركز الأول في قائمة أكثر صناع المحتوى في يوتيوب شهرة وتمتلك قناة يوتيوب (Like Nastya) للأطفال.

تضم قناة (Like Nastya) للأطفال 59.1 مليون مشترك، ويصل متوسط عدد المشاهدات يوميًا 74.9 مليون مشاهدة، وهو ما يعني أن القناة تحقق أرباح بقيمة 7.7 ملايين دولار شهريًا، أي نحو 257.8 ألف دولار في اليوم.

في المملكة العربية السعودية، تضم قناة مدون الفيديو (mmoshaya) الترفيهية ما يصل إلى 17.9 مليون شخص مشترك، ويبلغ متوسط أرباحه الشهرية حاليًا 913 ألف دولار.

وفي أيرلندا؛ جاء على رأس القائمة صانع المحتوى (Jacksepticeye) حيث تضم قناته 24.3 مليون مشترك، ويجني ما يقرب من مليون دولار شهريًا.

وأشهر صناع محتوى يوتيوب في الإمارات العربية هي: (Shfa) فتاة إماراتية تبلغ من العمر 8 سنوات، تضم قناتها نحو 24.3 مليون مشترك ويصل متوسط المشاهدات اليومية إلى أكثر من 30 مليون مشاهدة، وتحقق أرباح شهرية تتجاوز مليون دولار.

كيف يمكنك حسابك أرباح قناتك في يوتيوب بسهولة؟

إذا كان لديك قناة على يوتيوب وتضم هذه القناة بضعة آلاف من المشتركين، فقد تتساءل عن كيفية حساب أرباحك، للحصول على رقم تقريبي، يمكنك استخدام موقع (Noxinfluencer).

كل ما عليك فعله هو إدخال رابط (URL) للقناة، وسيقوم موقع (Noxinfluencer) بسحب عدد المشتركين في قناة يوتيوب، ثم يقدر متوسط ​​المشاهدات يوميًا لتقدير مقدار الأموال التي تجنيها من الإعلانات مقابل كل ألف مشاهدة. حيث يمثّل مقياس التكلفة لكل ألف مشاهدة (CPM) المبلغ الذي ينفقه المعلنون لعرض الإعلانات في يوتيوب.

سياسة الربح من يوتيوب:

يتيح (برنامج شركاء يوتيوب) YouTube Partner Program لصناع المحتوى الاستفادة بشكل أكبر من الموارد والمزايا المتوفرة على يوتيوب. ويتمثل الحد الأدنى من المتطلبات للاشتراك في برنامج شركاء يوتيوب؛ ما يلي: