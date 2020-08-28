شاومي تعتزم إطلاق أول هاتف مع كاميرا تحت الشاشة العام المقبل

قالت شركة شاومي إنها تعتزم إطلاق تقنية الكاميرا الأمامية تحت الشاشة خلال العام المقبل، وقد عرضت فيديو يوضح ما وصلت إليها من تطوير للتقنية الواعدة.

وكانت الكاميرا الأمامية على مدى السنوات الماضية مصدر قلق لصانعي الهواتف، فقدمت بعض الشركات، ومنها شاومي تقنية لجعل الكاميرا الأمامية مخفية تحت الشاشة، وليس ضمن قطع في الشاشة، أو ثقب في الشاشة، أو حتى منبثقة.

وقالت الشركة الصينية في تقرير أرباحها الفصلية: إنها ستبدأ بتصنيع الهواتف التي تحتوي أحدث إصدار من التقنية، التي كانت تعمل عليها منذ بضع سنوات. وقد وصلت الآن إلى الجيل الثالث من التقنية، مع الإشارة إلى أن الجيل الأول لم يخرج من المختبر، ثم عُرض الثاني للجمهور في وقت سابق، ولكنه لم يدخل حيز الإنتاج.

وكانت مسألة كثافة البكسل من أهم المشكلات التي تواجه الشركات، إذ إنه لجعل الكاميرا قادرة على التقاط صور واضحة، يجب على الشركة التضحية بكثافة البكسل في جزء الشاشة فوق الكاميرا، الأمر الذي يجعلها متباينة عن باقي الشاشة، والآن تقول شاومي: إنها حلّت المشكلة.

وقالت شاومي في منشور: “يسمح ترتيب البكسل المطوّر ذاتيًا والمستخدم في الجيل الثالث من تقنية الكاميرا السفلية من شاومي للشاشة بتمرير الضوء عبر منطقة فجوة البكسل الفرعي، مما يسمح لكل بكسل فردي بالاحتفاظ بتخطيط RGB الفرعي الكامل دون التضحية بكثافة البكسل”.

وتقول الشركة: إنها تمكنت من مضاعفة كثافة البكسل للتقنية المنافسة على نحو فعال، والسماح للضوء بالمرور إلى الكاميرا، دون التضحية بتوحيد الشاشة. ويبدو الأمر جيدًا في مقاطع الفيديو التي نشرتها الشركة.