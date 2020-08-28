تقرير: ون بلس تعمل على هاتف رخيص الثمن باسم Clover

أفاد تقرير من موقع (أندرويد سنترال) Android Central اليوم الجمعة بأن شركة (ون بلس) OnePlus تخطط لإطلاق هاتف ذكي منخفض المواصفات بالاسم الرمزي (كلوفر) Clover مقابل 200 دولار أميركي في وقت لاحق من العام الحالي.

ويأتي تقرير الموقع المتخصص في أخبار نظام أندرويد بعد نشر العديد من التسريبات عن هاتف (كلوفر)، ويشمل ذلك نتيجة أداء في مؤشر (جيك بنش) GeekBench. ولكن تقرير (أندرويد سنترال) – نقلًا عن “مصدر داخلي” مجهول – يتضمن روقة مواصفات كاملة، وإشارة إلى أن الشركة تعتزم إطلاق الهاتف “قريبًا” في الأسواق العالمية، ويشمل ذلك الولايات المتحدة.

ووفقًا للموقع، فإن هاتف (كلوفر) من (ون بلس) سيقدم شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.52 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي الهاف معالجًا من نوع (سنابدراجون 460) من كوالكوم، وبطارية بسعة 6,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط. وهناك حساس بصمة على ظهر الهاتف، ومنفذ لسماعات الأذن، وثلاث كاميرات خلفية.

أما الكاميرات الخلفية الثلاث، فستكون بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/2.2، وستكون الثانية والثالثة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. مع الإشارة إلى أن الهاتف الذي ظهر في مؤشر GeekBench احتوى معالجًا من نوع (سنابدراجون 660).

وأشار موقع (أندرويد سنترال) إلى أن الجمع بين شاشة بدقة 1560×720 بكسل، ومعالج (سنابدراجون 460)، وبطارية بسعة 6,000 ميلي أمبير/ الساعة يعني أن عمر بطارية الجهاز قد يدوم ليومين.

ويُعتقد أن السعر المذكور في التقرير جدير بالملاحظة، خاصةً أن (ون بلس) بنت سمعتها بتقديم مواصفات عالية الجودة بسعر أقل، ولكنها أخذت في السنوات الأخيرة ترفع أسعار أجهزتها. ولكنها في وقت سابق من العام الحالي، أطلقت هاتف (نورد) Nord المتوسط المواصفات الذي يتوفر بسعر يبدأ من 475 دولارًا. لذا، فإن هاتف بسعر 200 دولار قد يفتح للشركة سوقًا أوسع تبرع فيه شركات صينية أخرى، مثل: شاومي. وكانت الشركة قد أطلقت هاتف (ون بلس إكس) OnePlus X في عام 2015 بسعر 249 دولارًا، لذا قد يكون الهاتف المرتقب استمرارًا للهاتف السابق.