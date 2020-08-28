أندرويد 11 .. كيفية تثبيت الإصدار التجريبي على هاتفك الآن

يتوفر الإصدار التجريبي الثالث من نظام أندرويد 11 الآن، وعلى عكس معاينات المطورين، فإن تثبيت الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 11 سهل نسبيًا، ولا يتطلب الأمر سوى زيارة بوابة النظام التجريبية من جوجل وتشغيلها على هاتفك الخاص، كما أن هذا الإصدار مستقر نسبيًا على عكس الإصدار التجريبي الأول.

إذا كنت ترغب في تثبيت الإصدار التجريبي الجديد من النظام، فهناك عدة طرق للحصول عليه باستخدام هاتف (Pixel) الآن.

كيفية تثبيت الإصدار التجريبي من أندرويد 11:

التثبيت باستخدام برنامج (Android Beta).

التثبيت باستخدام أداة (Android Flash).

التثبيت باستخدام (Android Factory Images).

ما هي الهواتف التي يمكنها تنزيل الإصدار التجريبي من أندرويد 11؟

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

تثبيت الإصدار التجريبي باستخدام برنامج (Android Beta):

أسهل وأبسط طريقة للحصول على الإصدار التجريبي من أندرويد 11 هو التسجيل في برنامج (Android Beta). فما عليك سوى زيارة بوابة (Android Beta) والاشتراك في الإصدار التجريبي، والذي سيطلب من جوجل بعد ذلك إرسال تحديث لهاتفك أو جهازك اللوحي، واعتمادًا على التوقيت، سيتلقى هاتفك أحدث إصدار تجريبي ثم (OTA) للإصدار النهائي، أو سيتلقى الإصدار الأخير من (Android Q).

توجه إلى بوابة برنامج ( Android Beta ) باستخدام هاتف (Pixel).

قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل المرتبط بهذا الهاتف.

قم بالتمرير لأسفل إلى أجهزتك المؤهلة.

ابحث عن الجهاز الذي تريد تسجيله في برنامج بيتا واضغط على الاشتراك.

اتبع التعليمات الموجودة على هاتفك لقبول التنزيل.

ماذا لو أردت مغادرة البرنامج التجريبي؟

يمكنك بسهولة إلغاء الاشتراك في البرنامج التجريبي بالانتقال إلى بوابة (Android Beta) كما فعلت أثناء التسجيل والتمرير لأسفل إلى جهازك والنقر على إلغاء الاشتراك.

وقالت جوجل: “يمكنك إلغاء الاشتراك في البرنامج التجريبي لنظام أندرويد 11 في أي وقت للعودة إلى الإصدار العام المستقر من أندرويد. وإذا قمت بإلغاء الاشتراك فسيتم مسح جميع بيانات المستخدم الموجودة على الجهاز، وإذا اخترت البقاء مسجلاً حتى نهاية البرنامج، فسوف تخرج من البرنامج وستتلقى تحديثًا للإصدار العام المستقر من أندرويد 11 ولن يتم مسح بياناتك.

لقد اخترنا هذه الطريقة لتعريفك على كيفية تنزيل الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 11 لأنها من أسهل وأبسط الطرق التي يمكنك تسجيل جهازك عن طريقها، لكننا سنقوم بإدراج الطرق الأخرى في مواضيع لاحقة.