موسم فورتنايت الجديد لن يصل إلى مستخدمي آبل

أكدت شركة (Epic Games) أنها لن تطلق موسم فورتنايت (Fortnite) القادم لنظام (iOS) أو (macOS)، قائلة: إن الخلاف المستمر لمكافحة الاحتكار مع شركة آبل بشأن معالجة الدفع داخل التطبيق والنزاعات الأخرى في متجر التطبيقات قد منعتها من إصدار التحديثات الجديدة لأجهزة آبل.

وفي حين أن هذا كان تطورًا متوقعًا بعد إزالة فورتنايت في وقت سابق من هذا الشهر – حذرت (Epic Games) من أنه قد يحدث في اليوم الذي تم فيه سحب التطبيق – إلا أن توقيت إطلاق الموسم الجديد اليوم الخميس 27 أغسطس كان يقترب بسرعة دون كلمة رسمية من (Epic Games) بشأن خططها.

ويقول تحديث جديد لصفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بشركة (Epic Games) والمخصصة لمواجهتها مع آبل: تحظر آبل تحديثات (Fortnite) وعمليات التثبيت الجديدة ضمن متجر التطبيقات، وقالت: إنها ستنهي قدرتنا على تطوير (Fortnite) لأجهزة آبل، ونتيجة لذلك، لن يتم إصدار الموسم الجديد من (Fortnite) – الإصدار 14.00 – لأجهزة (iOS) و (macOS) في 27 أغسطس.

وأضافت التحديث “إذا كنت لا تزال ترغب في لعب (Fortnite) على أندرويد، فيمكنك الوصول إلى أحدث إصدار من اللعبة من تطبيق (Epic Games) لنظام أندرويد أو من خلال متجر تطبيقات جالاكسي (Galaxy Store) من سامسونج”.

وكان أحد العوامل التي كان على (Epic Games) مواجهتها هو قدرتها على إقناع القاضي الذي يترأس الدعوى القضائية ضد آبل بإصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع آبل من إبقاء (Fortnite) خارج متجر التطبيقات ومنع تحديثات (Epic Games).

وحكمت القاضية إيفون غونزاليس روجرز (Yvonne Gonzalez Rogers) بمنح (Epic Games) الأمر التقييدي لكن فقط فيما يتعلق بأعمال محرك الألعاب (Unreal)، الذي كانت آبل تستهدفه أيضًا عبر التهديد بإنهاء حساب المطور.

ويعني ذلك أن آبل لم تكن مطالبة بإعادة (Fortnite) إلى متجر التطبيقات، واضطرت (Epic Games) إلى التخطيط لحقيقة أنها لن تكون قادرة على إصدار تحديثات لإصدارات (iOS) أو (macOS) من اللعبة.

وقالت آبل: إن (Epic Games) يمكنها ببساطة إلغاء التحديث الذي طبق نظام معالجة الدفع داخل التطبيق الخاص بها لاستئناف توزيع (Fortnite) وتحديثها على (iOS) و (macOS).

لكن (Epic Games) رفضت، قائلة في تدوينة جديدة: إن اقتراح آبل هو دعوة لشركة (Epic Games) للتواطؤ مع آبل للحفاظ على احتكارها، وإن (Epic Games) لن تشارك في هذا المخطط.