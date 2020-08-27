كيفية تسريع مقاطع الفيديو في Vimeo باستخدام عناصر التحكم في السرعة

Vimeo هو موقع رائع لصانعي الأفلام ورسامي الرسوم المتحركة والمبدعين من جميع المشارب، ويأتي جزء كبير من جاذبيته من مدى سهولة تخصيص المستخدمين للتحميلات الخاصة بهم.

على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب Vimeo PRO أو (Business) أو بريميوم، فيمكنك منح جمهورك خيارات عرض غير متاحة للآخرين، على سبيل المثال، السماح للمشاهدين بتغيير سرعة الفيديو.

مع ذلك لاحظ أن عناصر التحكم في السرعة تظهر فقط عندما يتم تضمين الفيديو في موقع آخر، ولن تظهر على موقع أو تطبيق Vimeo العادي.

لذلك إليك كيفية تسريع مقاطع فيديو Vimeo أو إبطائها باستخدام عناصر التحكم في السرعة، حيث يمكنك القيام بذلك باستخدام أي متصفح إنترنت على جهاز (Mac) أو حاسب ويندوز.

كيفية تمكين التحكم في السرعة على Vimeo:

بعد تسجيل الدخول إلى حساب (PRO) أو (Business) أو بريميوم في Vimeo انتقل إلى لوحة الإعدادات الخاصة بالفيديو الذي ترغب في تعديله.

افتح علامة التبويب (تضمين).

ضمن عناصر التحكم بالفيديو، قم بتبديل الزر (عناصر التحكم في السرعة).

ستظهر الآن عناصر التحكم في السرعة أينما تم تضمين الفيديو الخاص بك.

كيفية تسريع الفيديو المضمن أو إبطائه:

بعد تمكين عناصر التحكم في السرعة، يمكنك الآن ببساطة النقر فوق رمز الترس في أسفل الزاوية اليمنى من الفيديو المضمن لتحديد سرعة التشغيل المفضلة لديك، حيث يمكن إبطاء مقاطع الفيديو إلى نصف السرعة، أو تسريعها حتى 1.25 أو 1.5 أو ضعف سرعتها العادية.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة موجودة في منصة يوتيوب منذ مدة طويلة، حيث يمكنك تسريع الفيديو من خلال النقر على رمز الترس أسفل الفيديو واختيار سرعة التشغيل ثم يمكنك تحديد سرعة التشغيل التي تريدها، حيث تتيح لك منصة يوتيوب اختيار سرعة 0.25 أو 0.50 أو 0.75 أو عادي أو 1.25 أو 1.50 أو 1.75 أو 2.00، كما يمكنك تفعيل التعليقات التوضيحية للفيديو وتفعيل الترجمة والشرح واختيار الجودة بكل بساطة.

يمكنك الحصول على اشتراك في Vimeo من خلال الحصول على إحدى الخطط المتوفرة على الموقع، والتي يمكنك الوصول لها من هنا.