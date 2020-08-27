سواء كنت ترغب في استخدام جهازك اللوحي آيباد للمساعدة في قراءة البرامج النصية على الشاشة أو إيقاف تشغيلها أو حتى استخدام الكاميرا العالية الجودة ككاميرا الويب الخاصة بك بينما تكون قادرًا على الحفاظ على التواصل البصري في مكالمات الفيديو، اتبع الخطوات التالية لمعرفة كيفية استخدام جهاز آيباد كجهاز تحكم عن بعد.

يعتبر جهاز آيباد جهازًا رائعًا كجهاز أساسي، ولكنه أيضًا ذو قيمة كشاشة ثانوية لأشياء مثل شاشة (Mac) الخارجية أو جهاز التحكم عن بعد. وفيما يلي سنلقي نظرة على بعض الطرق لاستخدام جهاز آيباد للقيام بأشياء مثل قراءة البرامج النصية أو إجراء اتصال جيد بالعين في مكالمات الفيديو أو كاميرا عالية الجودة أو مجرد البدء بخيار مجاني قائم على البرامج مثل تطبيق (Pages) من آبل.

كيفية استخدام جهاز آيباد كجهاز تحكم عن بعد:

تطبيق Pages المجاني:

إذا كنت ترغب في البدء بخيار بدون تكلفة، فإن تطبيق (Pages) هو مكان رائع للبدء إذا كنت بحاجة إلى جهاز تحكم عن بعد لحالات الاستخدام خارج الشاشة.

احصل على تطبيق ( Pages ) على جهاز آيباد

اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى.

اختر وضع مقدم العرض.

اضغط على أيقونة (Aa) في الجزء الأعلى الأيمن، وقم بتعديل أي إعدادات للخط، ثم اضغط على زر التبديل بجوار (Auto Scroll).

عند تشغيله، يمكنك ضبط سرعة تمرير النص باستخدام شريط التمرير أسفل زر التبديل مباشرةً.

استخدم تطبيق طرف ثالث:

إذا كنت تبحث عن شيء أكثر ثراءً بالميزات، فيمكن لتطبيق جهة خارجية تنفيذ الحيلة، لقد وجدنا أن (PromptSmart Pro) هو خيار رائع مع ميزات مثل التعرف على الكلام الذي يضبط المطالبات على سرعة صوتك (وسوف يتوقف مؤقتًا إذا خرجت عن النص). ويمكنه أيضًا قلب النص ليكون متوافقًا مع زجاج الملقن ثنائي الاتجاه أو يمكنك أيضًا اختيار تسجيل الفيديو أثناء قراءة البرامج النصية باستخدام الكاميرا المدمجة في أجهزة آيباد المميزة.

يمكنك تجربة (PromptSmart Lite) مجانًا بينما يبلغ سعر (PromptSmart Pro) ما يقرب من 19.99 دولارًا ولديه عمليات شراء أخرى داخل التطبيق لإلغاء قفل جميع الميزات، وقد حصل على تصنيف 4.6 من 5 نجوم بأكثر من 4000 مراجعة.

حل آخر مثير للاهتمام هو استخدام (Luna Display) وزجاج الملقن الثنائي الاتجاه (مقسم الشعاع) لتتمكن من الحفاظ على التواصل البصري مع الأشخاص في مكالمات الفيديو إذا كنت ترغب في استخدام كاميرا عالية الجودة مثل (DSLR).

يمكنك بالطبع أيضًا استخدام هذا الحل لتسجيل فيديو عالي الجودة أثناء استخدام جهاز آيباد كجهاز تحكم عن بعد، حيث أطلقت (Luna Display) وضع (Teleprompter Mode) – وهو شيء لا توفره ميزة (Sidecar) من آبل.