يُعد تطبيق جوجل للفنون والثقافة (Arts & Culture) جوهرة لأي شخص يحب الفنون والعلوم والواقع المعزز والواقع الافتراضي، حيث أعلنت شركة جوجل أنها أضافت بعض إضافات الواقع المعزز لتطبيقها، بما في ذلك نماذج من المخلوقات القديمة، ليطلع عليها الجميع، فهذه الإضافات تؤمن متعة تعليمية كبيرة.

إذا كنت بحاجة للترفيه عن شخص ما أو ربما تثقيف الأطفال – ولنقل، على سبيل المثال، لأن جائحة فيروس كورونا قد أغلقت مدرستهم – فإن التطبيق لديه بعض الموارد للمساعدة في جذب انتباههم، وأحد الأشياء المفضلة لدينا هو (ARexhibits) المدمجة، التي تتيح لك بشكل أساسي التجول في المتاحف دون مغادرة منزلك.

كيفية استخدام الواقع المعزز في تطبيق جوجل للفنون والثقافة:

للبدء، حمّل التطبيق، الذي يمكنك العثور عليه في متجر آب ستور ومتجر جوجل بلاي، وتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، بعد ذلك، يمكنك إما البحث عن موضوع مخصص في الواقع المعزز (AR)، أو يمكنك البحث فقط في الواقع المعزز، حيث سيجلب لك كِلا البحثين النتيجة ذاتها، حيث سترى خيارات الواقع المعزز ضمن الموضوعات والعنوان – التحقق من الواقع – وستُظهِر لك زيارة الصفحة جميع الخيارات المتوفرة لديك، كما يمكنك إلقاء نظرة على الحيوانات أو القطع الأثرية أو بعض الأعمال الفنية الكلاسيكية – فالفئات تشرح نفسها بنفسها.

حدد ما تريد مشاهدته أكثر، ومن صفحة الكائن، انقر على (عرض في الواقع المعزز)، وسيقوم التطبيق بتنزيل نموذج الواقع المعزز، وسيُطلب منك تحريك الكاميرا حول مساحتك، وبمجرد القيام بذلك، سيظهر الكائن في المساحة أو سيُطلب منك وضعه هناك.

باستخدام متاحف الواقع المعزز، يمكنك وضع المتحف بأكمله على أرضيتك، ثم يمكنك دخوله لتصفح الفن.

إنه لأمر مذهل في الواقع إلى أي مدى يمكن أن تتوافق كائنات الواقع المعزز مع البيئة المحيطة، فعند استخدام فن الواقع المعزز، يمكنك تعليق ما تراه في أي مكان.

أثناء عرض الكائن في الواقع المعزز، يمكنك التقاط صور له وهو يتفاعل مع بيئتك، وهذا كل ما تحتاج إلى معرفته للاستمتاع بمشاريع الواقع المعزز من جوجل في منزلك.

الجدير بالذكر أن هذا الإعلان من جوجل يأتي مع بدء افتتاح العديد من المتاحف حول العالم بعد أن أجبرها فيروس كورونا على الإغلاق.