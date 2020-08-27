كاميرات كانون ترفع الصور مباشرة إلى Google Photos

أصبح بإمكان مالكي كاميرات كانون الحديثة الآن تحميل الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا إلى خدمة صور جوجل (Google Photos) عن طريق ربطها لاسلكيًا عبر هاتفك.

وتعمل شركة جوجل على تسهيل نقل الصور من الكاميرا إلى المنصة الشهيرة لإدارة الصور.

وبالرغم من كل التطورات في تقنية الكاميرات، فإن النسخ الاحتياطي للصور من كاميرا (DSLR) لا يزال يمثل مشكلة.

وغالبًا ما تتضمن العملية كابلات لتوصيل الكاميرا أو محولات للحصول على صور من بطاقة (SD)، لكن جوجل وكانون تريدان تغيير هذا.

وتعمل ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي هذه مع كل من إصداري (iOS) وأندرويد من تطبيق (image.canon)، ولكن عليك التأكد من توافق الكاميرا.

وفي حال كانت الكاميرا متوافقة، فتأكد فقط من تثبيت آخر تحديث لتطبيق (image.canon) وسترى الخيار الجديد لنقل الصور إلى (Google Photos).

وبعد تنشيط الميزة الجديدة في تطبيق كانون، سيتم إرسال الصور ومقاطع الفيديو المستقبلية تلقائيًا إلى منصة تخزين الصور من جوجل.

ولا داعي للقلق بشأن فقد دقة أي صورة، لأنه تتم مزامنة جميع الصور مع (Google Photos) بجودتها الأصلية.

وفي شهر فبراير، أطلقت كانون نسختها الخاصة من خدمة النسخ الاحتياطي السحابي، (image.canon)، التي تسمح لكاميرات كانون بالنسخ الاحتياطي للصور بسلاسة عبر الشبكة اللاسلكية.

ويتمتع المستخدمون بخيار نقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم تلقائيًا من (image.canon) إلى أماكن أخرى، مثل (Google Drive) أو يوتيوب لمقاطع الفيديو المحملة، والآن تمت إضافة (Google Photos) إلى تلك القائمة.

لكن هناك مشكلة واحدة قد تزعج بعض الأشخاص، إذ إن هذه الطريقة لنقل الصور بحاجة إلى عضوية (Google One).

وتقدم جوجل لعملاء كاميرات كانون إصدارًا تجريبيًا لمدة شهر واحد من (Google One) بسعة تخزين تبلغ 100 جيجابايت للمساعدة في تسهيل دخولهم إلى الخدمة.

وبمجرد انتهاء الإصدار التجريبي، تبدأ خطط (Google One) بسعر 2 دولار شهريًا مقابل سعة تخزين تبلغ 100 جيجابايت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، علقت كانون بشكل مؤقت خدمة (image.canon) بعد اختفاء بعض الصور ومقاطع الفيديو المخزنة.

وواجهت شركة أدوبي أيضًا مشكلة مزعجة في وقت سابق من هذا الشهر عندما كشفت أن بعض الصور التي تمت مزامنتها مع (Lightroom) في السحابة قد فقدت بشكل دائم.

بينما لم تواجه خدمة (Google Photos) حتى الآن أي مشكلة من هذا القبيل.