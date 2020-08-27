صفقة اليوم.. احترف إستراتيجيات إدارة المشاريع وتحليل البيانات مع خصم 97%

تتضمن الحزمة أيضًا تركيزًا تفصيليًا على برنامج (Minitab) وهو من أقوى البرامج الإحصائية المتاحة في السوق، وتستخدمه العديد من الشركات لتحديد التوجهات الجديدة وتطوير الحلول. كما أنه أداة مهمة لأي شخص يتطلع إلى التقدم في أي شركة، حيث يساعده على تحسين مهاراته في تحليل البيانات، وكذلك مهاراته الاستشارية.