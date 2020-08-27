صفقة اليوم.. احترف إستراتيجيات إدارة المشاريع وتحليل البيانات مع خصم 97%

- الحزمة الشاملة لاحتراف إستراتيجيات إدارة المشاريع وتحليل البيانات The Ultimate PMP, Six Sigma & Minitab Certification Bundle.
- عدد الدورات: 12.
- عدد الدروس: 1320.
- المدة: 44 ساعة.
- تبحث الشركات دائمًا عن الكفاءات خاصةً في الأوقات الاقتصادية المضطربة، حيث يعاني الاقتصاد العالمي حاليًا بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19) التي لم تنتهي بعد. وبما أن الهدف الأول لأي شركة هو النمو والتوسع، لذلك فمن مصلحة الشركات تقليل الهدر والعمل بكفاءة قدر الإمكان.
- لذلك دائمًا ما تبحث الشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة عن مدراء موهوبين ومدربين يمكنهم إلهام فرق العمل وتحفيزها وتحقيق الأهداف، كما أنهم يدفعون رواتب مجزية لهم مقابل خدماتهم الاحترافية.
- يمكنك تطوير مهاراتك في مجال إدارة المشاريع وتحليل البيانات من خلال الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 12 دورة تدريبية.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف جميع المهارات التي تحتاجها لتعلم إدارة المشاريع ابتداءً من منهجيات Lean ، و Six Sigma ، وكذلك التأهل لاجتياز اختبارات شهادات (Six Sigma)، و(Lean proficiency)، و(Lean Expert) المعتمدة في المجال.
- تتضمن الحزمة أيضًا تركيزًا تفصيليًا على برنامج (Minitab) وهو من أقوى البرامج الإحصائية المتاحة في السوق، وتستخدمه العديد من الشركات لتحديد التوجهات الجديدة وتطوير الحلول. كما أنه أداة مهمة لأي شخص يتطلع إلى التقدم في أي شركة، حيث يساعده على تحسين مهاراته في تحليل البيانات، وكذلك مهاراته الاستشارية.
- ستتعلم تحليل البيانات في (Minitab) باستخدام أدوات مختلفة، وكذلك أداء العشرات من التمارين العملية. كما ستتعلم كيفية استخدام أدوات منهجية Lean، مثل: (Just-In-Time) التي تُعرف اختصارًا باسم (JIT) لتحقيق إنتاج كبير باستخدام الحد الأدنى من المخزون
- بالإضافة إلى التدريب لاجتياز اختبارات شهادات: (الحزام الأصفر) Yellow Belt، و(الحزام الأخضر) Green Belt، و(الحزام الأسود) Black Belt الرسمية التي تعبر عن مستوى الخبرة في منهجية Six Sigma.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1999 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف إدارة المشاريع، وعلوم البيانات، و لغات البرمجة المختلفة، وتطوير العمليات DevOps، والأمن الإلكتروني، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Six Sigma White Belt
- The Ultimate Six Sigma Yellow Belt: with Minitab Proficiency
- Six Sigma Green Belt Masterclass (includes a GB Case Study)
- Six Sigma Black Belt Certification: Six Sigma Phase 0 & 1
- Six Sigma Black Belt Certification: Six Sigma Phase 2 & 3
- Six Sigma Black Belt Certification: Six Sigma Phase 4 & 5
- Minitab Masterclass: Part 1 (Master Top 10 Graphical Tools)
- Minitab Masterclass: Part 2 (Master Top 7 Control Charts)
- Minitab Masterclass: Part 3 (Master Top 7 Hypothesis Tests)
- Lean Masterclass: Part 1 (Become Certified Lean Proficient)
- Lean Masterclass: Part 2 (Become a Certified Lean Expert)
- Lean Masterclass: Become a Certified Just-In-Time Specialis