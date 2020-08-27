صفقة اليوم.. أكثر من 80 إضافة ووردبريس لتحسين أداء موقعك مع خصم 99%

حزمة إضافات (ووردبريس) WordPress لعام 2020 ــ The Mega 2020 WordPress Plugin Bundle.

يُعتبر ( ووردبريس ) أشهر نظام لإدارة المحتوى وإنشاء المواقع عالميًا، حيث تستخدمه أكثر من 35% من مواقع الإنترنت في الوقت الحالي، والسبب وراء كذلك كونه نظامًا مفتوح المصدر يسمح لأي شخص تقريبًا بإنشاء إضافات جديدة رائعة تُسهل بناء مجموعة متنوعة من مواقع الويب باستخدامه.

سواء كنت ترغب في إنشاء موقع لشركتك، أو إنشاء موقع متكامل للتجارة الإلكترونية، أو مدونة بسيطة لمشاركة أفكارك، أو تصميم مواقع لأشخاص آخرين، فهو مناسب لذلك.

من أهم نقاط القوة في نظام الووردبريس هي دعمه لعدد كبير من القوالب المجانية، والإضافات التي تتيح لك تخصيص أي موقع تقوم ببنائه في ثوانٍ، واستخدام ميزات مذهلة دون كتابة سطر واحد من الأكواد البرمجية.

الجانب السلبي الوحيد لذلك هو أنه يوجد الآن أكثر من 57 ألف إضافة متاحة في متجر ووردبريس، تشمل الإضافات المميزة، وبعض الإضافات التي لا تعمل بشكل جيد على الإطلاق، وللعثور على الإضافة التي تحتاج إليها قد تضطر إلى الكثير من البحث والتفضيل بين أكثر من إضافة، مما يتطلب الكثير من الصبر والوقت.

يتيح لك الاشتراك في ( حزمة إضافات ووردبريس لعام 2020 ) الوصول إلى أكثر من 80 إضافة تساعدك في أداء أي وظيفة تريدها تقريبًا في موقعك مع خصم 99%.

تنقسم حزمة الإضافات إلى 5 مجلدات، وكل مجلد يضم مجموعة من الإضافات.

المجلد الأول: يضم 20 إضافة مدفوعة للتسويق، وتحسين محركات البحث، وتحسين سرعة الموقع.

المجلد الثاني: يضم جميع إضافات منصات التواصل الاجتماعي والمشاركة التي ستحتاجها في أي وقت لأي نوع من مواقع ووردبريس.

المجلد الثالث: يتضمن جميع إضافات التسويق وتوليد العملاء المحتملين التي قد تحتاجها.

المجلد الرابع: يتضمن مجموعة متنوعة من الإضافات والأدوات التي تساعدك في تصميم (صفحات الهبوط) landing pages، وتخصيص التصميمات، وحماية المحتوى في الموقع، وإضافات للتسويق بالعمولة وغير ذلك الكثير.

المجلد الخامس: يتضمن كل الإضافات المخصصة لتحسين سرعة الموقع ووظائفه والمزيد.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

الحد الأقصى لعدد الأجهزة: غير محدود.

متطلبات النظام: إصدار (WordPress V3.x) أو أي إصدار أحدث.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

تشمل هذه الخطة الحصول على تحديثات الإضافات.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 4000 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 99%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

إذا كنت تريد الحصول على خيارات أكثر من إضافات ووردبريس وخدمات التخزين السحابي، وخدمات VPN، وتطبيقات إدارة كلمات المرور لحماية بياناتك، وتطبيقات تعلم اللغات، ومنصات التصميم، ومنصات إدارة المشاريع، بالإضافة إلى دورات تدريبية في الكثير من المجالات، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

فيما يلي بعض أسماء الإضافات التي تتضمنها هذه الحزمة:

ExPersona WordPress Plugin

Speedup Wp Site Plugin

WP-Starter WordPress Plugin

Spinty WordPress Plugin

Moto GDPR Plugin

Sticky Ads Bar WordPress Plugin

Normal (Moto) Chat WordPress Plugin

WP Ultimate Notification Bar

Contact Form 7 Mailchimp Integration

Contact Form 7 Aweber Integration

Facebook Live ChitChat WordPress Plugin

Web WhatsApp Chitchat WordPress Plugin

Skype Chitchat WordPress Plugin

Video Overlay WordPress Plugin

Video Overlay WordPress Plugin

Exit Popup WordPress Plugin

Super Emoji Emoticons WordPress Plugin

Facebook Bulk Sender WordPress Plugin

Christmas Effects – Snowfall WordPress Plugin

Lead Capture WordPress Plugin

LEAD GEN PRO

SOCIAL BOOST

MEMBERS PRO

WP EZ LEAD

FB GFX PRO

FB LEAD CAPTURE

WP VIDEO SLIDE PAGE

D PAGE BUILDER

WP LAUNCH THEME

FB WEBINAR

LOCAL BUSINESS PAGE

SEO STONE

WSO GRAPHIC EDITOR

WIZARD LANDER

QR OFFLINE MARKETING

WP RESTAURANT PRO

الحصول على الصفقة: من هنا.