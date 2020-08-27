جوجل تجعل ميزة “اللمحة” في مساعدها الذكي أكثر ذكاءً

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن تحديث ميزة (اللمحة) Snapshot التي يوفرها مساعدها الرقمي Google Assistant لجعلها أكثر إفادة واستباقية.

وقالت عملاقة التقنية الأميركية في منشور على مدونتها: “قبل عامين، قدمنا Google Assistant Snapshot، وهب طريقة جديدة للبقاء على اطلاع دائم بيومك باستخدام مساعد جوجل. الآن، نضيف بعض التحديثات لجعل (اللمحة) أكثر إفادة واستباقية، وذلك لإبقائك في طليعة المهام القادمة مع تزويدك أيضًا بالأنشطة الموصى بها والمزيد، كل ذلك في مكان واحد على أجهزة أندرويد أو iOS”.

وبالإضافة إلى المعلومات الأساسية التي يعتمد المستخدم، مثل: جدول الأعمال، وأوقات التنقلات، وتذكيرات تسديد ديون البطاقة الائتمانية، سيبدأ المستخدم الآن برؤية ملخص بالمهام المهمة الأخرى في الجزء العلوي مباشرةً، مثل: التذكيرات بالمواعيد القادمة، وأعياد الميلاد، والأعياد. وستُعدَّل (اللمحة” الخاصة بالمستخدم بناءً على الوقت من اليوم، وتفاعلاته مع مساعد جوجل. فعلى سبيل المثال، سيرى المستخدم في الصباح بطاقات عن الطقس، والتنقلات، والمهام، والأخبار الرئيسية.

وعلاوة على ذلك، أضافت الشركة توصيات مخصصة بناءً على تفضيلاته للوصفات، والبودكاست، وحتى المطاعم القريبة التي تقدم خدمات التوصيل. وسيرى المستخدم أيضًا توصيات بشأن الوصفات خلال أوقات مختلفة من اليوم.

وحاليًا، يمكن للمستخدم عرض اللمحة الخاص به عن طريق تنشيط مساعد جوجل والضغط على الأيقونة في الركن الأيسر السفلي. والآن، أصبح الأمر أكثر سهولة، إذ ما على المستخدم إلا قول: “هاي جوجل، أرني يومي” Hey Google, show me my day. وهذه الوظيفة متاحة لأولئك الذين يستخدمون اللغة الإنجليزية كلغتهم الافتراضية وسيستمر طرحها في لغات إضافية في الأشهر القادمة.

وقالت الشركة: إنه بالنسبة للمهام الوشيكة، سيرسل مساعد جوجل إشعارًا للتأكد من عدم تفويتها. ويمكن لمساعد جوجل إرسال إشعارات إلى هاتف المستخدم تتضمن معلومات مهمة، مثل: تحديثات الرحلات الجوية، والأحداث، والفواتير القادمة، وتذكيرات بمواعيد الاستحقاقات.