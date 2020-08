جوائز Dota 2 تحقق رقمًا قياسيًا بلغ 35 مليون دولار

حطمت بطولة Dota 2 الدولية لهذا العام (The International 10)، وهي واحدة من بطولات الرياضات الإلكترونية الكبرى في العالم، الرقم القياسي الخاص بها باعتبارها أكثر أحداث الرياضات الإلكترونية ربحًا، حيث بلغ مجموع جوائز هذا العام أكثر من 34396000 دولار.

وكان الرقم القياسي السابق عبارة عن مجموع جوائز بقيمة 34.3 مليون دولار من حدث العام الماضي (The International 9)، الذي فاز فيه فريق (OG).

وتشتهر (Dota 2)، وهي واحدة من أكثر ألعاب ساحة المعركة المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MOBA)، بوجود جوائز ضخمة لبطولتها السنوية للرياضات الإلكترونية.

وتواصل لعبة Dota 2 خطها المستمر منذ عدة سنوات في تقديم أكبر مجموع جوائز لحدث بطولة، بالإضافة إلى تجاوز الرقم القياسي الخاص بها كل عام منذ 2013.

واضطرت شركة (Valve) المطورة للعبة (Dota 2) إلى تأخير حدث هذا العام من البطولة الدولية إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة (COVID-19).

وتم الإعلان عن هذا التأخير في شهر أبريل، ولم تعلن (Valve) عن موعد جديد بعد، وليس من الواضح كون البطولة (The International 10) ستقام خلال عام 2020 على الإطلاق.

وبالنظر إلى أنه من المحتمل أن يتم تأجيل (The International 10) إلى عام 2021، يمكن لشركة (Valve) أن تحافظ على استمرارها لفترة أطول بكثير من السنوات السابقة.

وعادةً ما تكون بطاقات المعركة متاحة حتى بعد وقت قصير من بداية الحدث نفسه، لكن مع عدم وجود حدث مجدول، قد يستغرق ذلك بعض الوقت.

وقالت (Valve) في تغريدة عبر منصة تويتر: إنها لا تستطيع الالتزام بعد بتاريخ جديد لبطولة (The International 10) أو عودة (Dota Pro Circuit)، وهي سلسلة من الأحداث التي تحدد من يتأهل لبطولة (The International).

ويتم تمويل مجموع جوائز البطولة الدولية من خلال شراء بطاقة (Battle Pass) لمعركة (Dota 2)، التي تكلف 9.99 دولارًا أو 29.35 دولارًا لفتح 50 مستوى إضافيًا أو 44.99 دولارًا للانتقال 100 مستوى في وقت واحد.

وتكافئ هذه المشتريات اللاعبين بمكافآت ومستحضرات داخل اللعبة أثناء تقدمهم عبر المستويات.

ويتم تخصيص ربع عائدات شراء تذاكر المعركة لمجموع جوائز البطولة الضخمة، وطالما استمر اللاعبون في الشراء، ستستمر مجموع الجوائز في النمو.

وأعلنت (Valve) سابقًا أن بطاقة المعركة الحالية ستكون متاحة حتى 19 سبتمبر، مما يعني وجود متسع من الوقت لمواصلة نمو مجموع الجوائز.

ووضعت (Valve) نصب عينيها الوصول إلى 40 مليون دولار هذا العام، معلنة عن مكافآت إضافية لجميع حاملي (Battle Pass) إذا وصل مجموع الجوائز إلى هذا الرقم بحلول الموعد النهائي.

In following how the pandemic has been developing globally, the recent increase in the unpredictability of COVID-19 means we can’t yet commit to new dates for TI10 and the DPC. We share your eagerness in returning to these events, and will announce updates as soon as we can.

— DOTA 2 (@DOTA2) August 25, 2020