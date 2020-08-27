تطبيقات لهواتف أندرويد يجب استخدامها لزيادة الإنتاجية

إن هواتفنا اليوم، سواء أكانت أندرويد أم آيفون، هي أجهزة حاسب بحجم الجيب مزودة بكاميرات وبطارية احترافية، ولكن بدون التطبيقات للاستفادة منها، لا تساوي شيء، كما أن هناك الملايين من تطبيقات أندرويد التي تحول هواتفنا من ألواح زجاجية لامعة إلى قوة إنتاجية، لذلك إليك تطبيقات أندرويد التي استحوذت على هواتفنا اليوم وجعلت حياتنا أسهل وأسرع وأفضل.

Google Assistant:

من المساعد الروتيني في (Google Clock) إلى التوسع الهائل في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع (Google Assistant)، إلى إصلاح الاستجابات المرئية ، لقد كان عامًا مزدحمًا لمساعد جوجل، حيث إن هذه الإضافة البسيطة في هواتف أندرويد جعلت الملايين من السائقين أكثر أمانًا، لا سيما أثناء الرحلات الطويلة.

تواصل لوحة مفاتيح (Gboard) الهيمنة على السوق من خلال مجموعة متزايدة من الميزات على أندرويد و(iOS) وقريبًا على أجهزة (Chromebook). وقد تبدو بعض الإضافات لهذا العام، والتي تتضمن خيارات مثل إنشاء حزمة رموز تعبيرية أو صور متحركة، تافهة، لكن (Gboard) أضافت أيضًا دعمًا لعشرات اللغات الجديدة، بالإضافة إلى وضع لوحة المفاتيح العائم الأخير الذي يجعل ملء النماذج أمرًا سهلاً.

جوجل كروم:

هو الخيار الواقعي للكثيرين ولسبب وجيه: إنه يعمل بشكل بسيط، حيث عملت جوجل بلا كلل لجلب ميزات جديدة إلى التطبيق، إلى جانب الحفاظ على التصميم المميز، وعند استخدام كروم ستحصل على جميع الميزات تقريبًا الموجود على جهاز الحاسب، بما في ذلك إمكانيات المزامنة حتى تتمكن من البدء في قراءة شيء ما على هاتفك وتكملته على جهازك الحاسب.

بدأت هذا التطبيق كتطبيق تجريبي لكنه تحول إلى طريقة رائعة لمنع امتلاء مساحة التخزين لديك، ومع ميزات مثل التوصيات الذكية، ستقترح الملفات عليك (ملفات غير مهمة) يمكنك التخلص منها بسهولة.

بعد التقاط صورة، من المحتمل أنك سترغب في تحريرها، وباستخدام (Adobe Lightroom)، يمكنك إجراء عمليات التحرير السهلة أو تصعيد الأمور قليلاً والتحرير مثل المحترفين مباشرة من هاتفك الذكي، ويحتوي التطبيق أيضًا على كاميرا احترافية مدمجة بحيث يصبح هو الحل الشامل لاحتياجات التصوير.