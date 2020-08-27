تحديث خرائط جوجل يجعل علامة التبويب المحفوظة أكثر فائدة

إذا كنت تستخدم خرائط جوجل كثيرًا سواءً في السفر أو زيارة النقاط الساخنة للمطاعم أو كنت ترغب فقط في مشاهدة الخرائط والأماكن، فمن المحتمل أنك استخدمت علامة التبويب المحفوظة كثيرًا أيضًا.

وعلى الرغم من أننا ربما لن نسافر في أي وقت قريبًا، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لتنظيم الأشياء التي حفظتها في تطبيق خرائط جوجل، حيث طرحت شركة جوجل تحديثًا لتطبيق الخرائط سيجعل القسم المحفوظ أكثر فائدة خاصة إذا كنت تريد قبول اقتراحنا لتنظيم جميع الأماكن التي ذهبت إليها أو تخطط لزيارتها قريبًا.

ستساعدك التغييرات التي تم إجراؤها على علامة التبويب (تم الحفظ) في خرائط جوجل على فرز وتنظيم الأماكن التي حفظتها بالفعل هناك، خاصةً إذا كنت قد حفظت الكثير منها، ففي السابق، كان بإمكانك حفظها وترتيبها حسب (المفضلة) أو (تريد الذهاب) أو (“الأماكن المميزة بنجمة) أو يمكنك إنشاء قوائم مخصصة لك، ولكن ماذا لو نسيت بالفعل المكان الذي حفظته حتى تتمكن من التوصية به لصديقك؟ يمكنك الآن العثور على الأماكن المحفوظة في الفترة الأخيرة أعلى علامة التبويب المحفوظة.

إذا كانت أذونات الموقع لديك قيد التشغيل، فستتلقى إشعارًا إذا كنت بالقرب من أحد الأماكن التي حفظتها، حيث يتم تنظيم الأماكن المحفوظة القريبة منك حسب المسافة وسيتم ترتيبها في دائرة دائرية، لذا إذا كنت تحاول اتخاذ قرار بشأن مكان تناول الطعام أو ما تزوره في مكان قريب، فسيكون من الأسهل اتخاذ القرار، وبالطبع لا يريد الجميع تشغيل أذونات الموقع، لذا فإن هذا شيء سيفيد القلة (أو الكثيرين) الذين يفعلون ذلك باستخدام خرائط جوجل المميزة.

إذا كنت قد شغلت أيضًا إعدادات سجل المواقع، فيمكنك مشاهدة الأماكن التي زرتها والمسارات التي سلكتها عبر المخطط الزمني، وإذا كنت تريد حفظ المكان الذي ذهبت إليه في الفترة الأخيرة، فسيكون من الأسهل الآن إضافته إلى علامة التبويب المحفوظة في خرائط جوجل حيث سيتم ترتيب الرؤى حسب الوقت أو المدينة أو المنطقة أو البلد، لذلك إذا كان لديك سجل موقع قيد التشغيل لبعض الوقت الآن، فيمكنك العودة واستعادة ذكرياتك في آخر رحلة قمت بها قبل انتشار الوباء.

يمكنك تحديث خرائط جوجل إلى أحدث إصدار للتأكد من أن لديك هذه الميزات الجديدة، ونأمل أن نتمكن قريبًا من إضافة المزيد من الأماكن إلى علامة التبويب (تم الحفظ) عندما نتمكن من التنقل بأمان.